El Aston Villa de Emery sigue de dulce (2-3)

El Aston Villa de Unai Emery mantuvo su gran estado de forma al conseguir este domingo su novena victoria consecutiva en todas las competiciones al imponerse al West Ham, en un encuentro en el que llegaron a estar por debajo en el marcador hasta en dos ocasiones.

Los 'villanos', que no pierden desde el 1 de noviembre cuando cayeron por 2-0 ante el Liverpool en el campeonato inglés, se colocan en tercera posición a tres puntos de distancia del Arsenal, que es líder. A pesar de la victoria, el duelo no pudo empezar peor para el Aston Villa al encajar en el segundo 31 de partido el primer gol tras un fallo estrepitoso de Ezri Konsa.

El central se durmió en el área y el brasileño Mateus Fernandes le robó la pelota para definir a la perfección ante Marco Bizot, titular ante la baja de Emiliano 'Dibu' Martínez, cuando no se había cumplido el primer minuto. Los de Unai Emery reaccionar rápido y en el minuto nueve igualaron el marcador después de que Konstantinos Mavropanos se marcará en propia meta tras un centro del Crysencio Summerville.

Los visitantes volvieron a sufrir otro revés cuando de nuevo volvieron a estar por debajo en el marcador cuando Jarrod Bowen desvió un disparo de Freddie Potts.Tras el descanso, el Aston Villa reaccionó y Morgan Rogers se erigió como héroe al mandar a la red un centro de Youri Tielemans. El británico volvió a ser protagonista con un disparo potente desde fuera del área que se coló por la escuadra y fue decisivo para que su equipo consiguiera los tres puntos.

Los de Emery mantienen el sueño de la Premier League al estar a tres puntos del liderato, mientras que el West Ham, que no gana desde el 8 de noviembre, se mantiene en descenso con solo 13 unidades.