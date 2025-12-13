La padelmanía toma Barcelona: más de 15.000 personas abarrotan el Sant Jordi en las semifinales

La pasión por el pádel se volvió a desatar este sábado en Barcelona con la celebración de las semifinales de la Premier Padel Finals en el Palau Sant Jordi. Se esperaba con expectación la cifra de espectadores de la jornada y finalmente fue de 15.201. No hubo récord, pero estuvo muy cerca del registro de 2023, en la última edición de World Padel Tour, cuando acudieron 15.779 a las semis del último torneo de la temporada. Este domingo concluirá la cita con los duelos por el tercer puesto por la mañana y las dos finales (a partir de las 16 horas).

Abrieron el cartel de este sábado Gemma Triay y Delfi Brea, que superaron sin excesivos problemas a Andrea Ustero y Sofi Araujo (6-1, 6-4). Las número uno se mostraron implacables y pelearán por el título con Bea González y Claudia Fernández, que sorprendieron a Ari Sánchez y Paula Josemaría (6-4, 6-2). Las número 2 del mundo cerrarán su camino como pareja este domingo en la pugna por el tercer puesto.

La gran batalla

No fallaron tampoco los primeros favoritos del cuadro masculino, Agustín Tapia y Arturo Coello, que perdieron de forma increíble la final del año pasado y esperan resarcirse en 2025. El argentino y el vallisoletano doblegaron en semis a los superpibes Franco Stupaczuk y Martín di Nenno (7-5, 6-2).

Los aficionados podrán disfrutar de otra gran batalla entre la dos mejores parejas del mundo, ya que Alejandro Galán y Fede Chingotto mantuvieron su nivel excelso de cuartos y tumbaron a Paquito Navarro y Jon Sanz (6-2, 6-4) en el último duelo de la jornada. La final supone un desafío para Coello, que busca el único gran título que falta en su palmarés. Tapia sí conquistó la corona de maestros junto a la leyenda Belasteguín en 2020.