Muere el exdirectivo del Barça Gabriel Masfurroll

El economista Gabriel Masfurroll, exdirectivo del Barça y uno de los impulsores del sistema sanitario privado en España, ha fallecido a los 72 años.

Masfurroll fue directivo del FC Barcelona durante la presidencia de Josep Lluís Núñez y ejerció como vicepresidente y portavoz en la etapa de Joan Gaspart, entre 2000 y 2002, periodo en el que participó en decisiones clave como la llegada de Leo Messi al club. En 2010 regresó a la entidad azulgrana como vicepresidente segundo de la Fundación, bajo la presidencia de Sandro Rosell.

Además del Barça, Masfurroll tuvo un papel destacado como empresario en el impulso del sistema sanitario privado en España.

En 1997 fundó USP Hospitales, grupo que presidió y dirigió hasta 2010 y que se expandió internacionalmente a países como Portugal, Marruecos y Angola. Posteriormente, apostó por un proyecto más familiar con la creación del Grupo Clínicas Mi, junto a su hijo Gabriel 'Gaby' Masfurroll Cortada. En 2015, adquirió la Clínica Tres Torres de Barcelona, y sumó la Clínica NovAliança de Lleida en 2020 y el Centro Oftalmológico Tetuán, hoy Oftalmi en 2024.

Economista de formación, con estudios en la Universidad de Barcelona y ESADE, inició su actividad profesional en el hospital de Santa Creu i Sant Pau y ejerció en hospitales tan relevantes como Fundació Puigvert, Fundación Jiménez Díaz o Clínica Quirón, así como en puestos directivos y consejos de administración de compañías sanitarias nacionales e internacionales. Lideró proyectos estratégicos desde la consultora Gesgrup y ocupó cargos directivos en compañías como Sanitas, HCA o Tenet Healthcare.

También fue cofundador de la Fundación Catalana Síndrome de Down, y en 2006, impulsó Mi Fundación Álex en memoria de su hijo, quien nació con síndrome de Down y murió cuando apenas tenía tres años. También formaba parte del Círculo de Economía desde 1989, presidió el Consejo Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y fue distinguido con la Creu de Sant Jordi en 2008.