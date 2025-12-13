Flick: "Pedri es un jugador top, excelente, el mejor... qué puedo decir..."

Raphinha marcó los goles, aunque Pedri los hizo posibles. Los focos siempre van a la última acción, la definitiva pero los preparativos cuando los suele cocinar el mismo, ya no apsan desapercibidos. Pedri volvió a dejar el terreno de juego escuchando su nombre, en un reconocimiento, en una rendición, en una entrega incondicional de la hinchada hacia el mago canario.

"Pedri es un jugador top, excelente, el mejor... qué puedo decir...", comentó Hansi Flick, a quien se le acaban las palabras para glosar la calidad y el papel fundamental del futbolista en su equipo. Y en el de Xavi y en el de Koeman. Raphinha conectó el zurdazo inapelable del 1-0, pero la jugada nació de una conducción de Pedri que dio "el pase adecuado en el momento preciso" en el que se abría un milagroso espacio en la defensa de Osasuna.

Pedri conduce un balón con Iker Muñoz persiguiéndole. / Jordi Cotrina

Elogios a la defensa

"No tuvimos muchas ocasiones, pero supimos transformarlas", explicó aliviado Flick, que mantenía el mismo once inicial, sin hacer cambios, pese a que el marcador no se encendía. En el quinto partido en el Camp Nou, la magia del viejo y renovado estadio sigue intacta. Cinco victorias. "Todos estamos contentos de haber vuelto aquí, los fans y nosotros, es genial", añadió.

Ta,nbiémn fue genial que el Barça culminara ese quinto partido con la portería a cero. Por primera vez desde que había regresado al estadio. Flick quiso resaltar la actuación de la defensa, tan zarandeada por las críticas ante la la contrastada propensión del equipo a encajar goles.

"Hemos tenido más o menos el 80% de la posesión, y cuando te enfrentas a rivales que salen en transiciones cuesta mucho más defender" fue la explicación técnica del entrenador, que explicitamente deseaba "felicitar a la defensa".

Eric Garcia, sonriente, habla con Raphinha. / Jordi Cotrina

Silencio sobre el Madrid

A Pau Cubarsí, que a los 18 años y en su tercera campaña "parece que tenga tanta experiencia", expresándose con el aplomo de un veterano. A Gerard Martín, que "ha mejorado mucho", hasta el punto de que no sólo es un recambio para Balde y ya resiste físicamente los 90 minutos, sino que está empezando a enterrar el recuerdo de Iñigo Martínez. A Eric Garcia, el valladar que les protege y "que tanta estabilidad ha dado a los centrales".

De lo que no quiso hablar fue del Madrid, preguntado nuevamente por el mayor rival, alejado ya a siete puntos de distancia. "No pensamos en los demás equipos", repitió.

Los jugadoress del Barça guardan un minuto de silencio en memoria del exdirectivo Gabriel Masfurroll, fallecido horas antes. / Jordi Cotrina

"Lo bueno es que llevamos siete puntos de distancia después de pasarlo mal unas semanas, que hemos regenerado las fuerzas y que los jugadores están casi al cien por cien", comentaba, en alusión a la derrota del clásico en el que el Barça estaba cinco puntos por debajo. "Si los siete puntos presionan al rival, lo tendrán que decir ellos. Nosotros solo pensamos en ir a Villarreal y ganar ante un equipo fantástico que juega muy bien". Antes, sin embargo, habrá una cita en Guadalajara.