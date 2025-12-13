El Espanyol es una fiesta: Manolo tumba a Bordalás en Getafe y los pericos suman su cuarta victoria consecutiva

No hay quien pare al Espanyol de Manolo González. El equipo perico encadenó en Getafe (0-1) su cuarta victoria consecutiva tras los triunfos ante el Sevilla, Celta y Rayo en un racha maravillosa que no se producía desde 2009, con Pochettino en el banquillo. De hecho, en el siglo XXI solo ha ocurrido en tres ocasiones (la primera fue en 2007 con Valverde de técnico), una muestra más de que este equipo está rompiendo moldes. La ilusión se ha disparado y Manolo merece todo el reconocimiento. El Espanyol es una fiesta.

Afianzado en la quinta plaza de la Liga, el cuadro perico es un ejemplo de solvencia, constancia y solidaridad. En una plaza siempre difícil y peligrosa, también supo eludir la trampa. Un cabezazo perfecto de Cabrera en otra jugada a balón parado marca de la casa afianzó a los pericos en las alturas del campeonato, con 6 puntos sobre el Betis y 7 sobre el Athletic, que visitan esta jornada al Rayo y al Celta, respectivamente. No son salidas sencillas, como tampoco lo era del cuadro catalán al Coliseum.

Elogios mutuos

Renovó Manolo el once con un par de cambios, uno obligado por la sanción de Dolan y otro por decisión técnica, al prescindir de Pol Lozano. Jofre y Kike García entraron en un bloque con dos puntas en busca del juego directo y la estrategia como principales recursos para el éxito. Enfrente emergía el Getafe de Bordalás, que solo había encajado 5 tantos en su 7 partidos anteriores como local.

Manolo da instrucciones a Expósito durante el partido de este sábado en Getafe. / FERNANDO VILLAR / EFE

Lejos de cuestionar el estilo del preparador alicantino, Manolo repartió en la previa elogios para su colega, que también lanzó flores a la excelente temporada de los pericos. Y así se puso en marcha la maquinaria de un duelo con los dos equipos con menos posesión de la Liga que se preveía tosco, cerrado y sin excesivas concesiones. Se cumplió a la perfección el guion en un primer tiempo gris que terminó con un solo tiro a puerta, el protagonizado por Expósito tras una falta (m. 17).

Testarazo perfecto

El Getafe echaba en falta a Luis Milla, expulsado en Vila-real y el Espanyol esperaba su momento con calma y determinación. Pronto pudo avanzarse el cuadro perico en la segunda parte con un zurdazo de Expósito desviado por Soria (m. 47). Repitió ocasión el bloque catalán con un cabezazo de Cabrera nuevamente repelido por el meta local (m. 52) en los mejores minutos de los visitantes, que encontraron la recompensa en el siguiente córner. Ahí volvió a emerger el central uruguayo para adelantar al Espanyol con un testarazo perfecto.

"Es una victoria en uno de los campos más difíciles de la Liga. Llevamos 30 puntos, estamos muy felices. El Espanyol es un histórico, estamos orgullosos de representar a este equipo y hacer feliz a la afición" Leandro Cabrera — Central del Espanyol

"Nadie se imaginaba esto, el rendimiento está siendo excepcional. Podemos ganar o perder, pero es difícil que nos tumben. Le pido a la afición que lo disfrute, que ha pasado por momentos muy complicados" Manolo González — Entrenador del Espanyol

Hecho lo más difícil, quedaba mantener el tesoro sin errores. Apretó el Getafe en busca de un empate que jamás encontró. Nadie pudo evitar la cuarta victoria consecutiva. Ni siquiera Gil Manzano, el árbitro que envió a Segunda al Espanyol en 2023 con una vergonzosa actuación en Mestalla. En Getafe, por suerte, no tuvo protagonismo. La fiesta perica continúa.