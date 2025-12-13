Crisis en el tiro español: se llevó dinero de la federación, el Supremo le inhabilitó y él se niega a dimitir

La Federación Española de Tiro Olímpico (FETO) tiene un presidente que está condenado e inhabilitado por apropiación indebida de fondos federativos. Su nombre es Miguel Francés y, pese a que ya ha agotado todos los recursos judiciales posibles, sentenciado en firme por el Tribunal Supremo, se niega a dimitir. Y la propia federación, al menos de momento, tampoco está haciendo nada para que se marche.

La anomalía ha encendido las alarmas en el Gobierno. El Consejo Superior de Deportes (CSD) había esperado hasta la celebración de la asamblea de este sábado para actuar, pero al constatar que el cese de Francés ni siquiera figuraba en el orden del día, ha lanzado un duro comunicado para instar a la FETO a cesar a su presidente.

8.670 euros en efectivo

Los hechos se remontan a 2017 y 2018, cuando Francés estaba al frente de la federación asturiana. Durante ese periodo, el dirigente extrajo 8.670 euros en efectivo de una de las cuentas bancarias del ente que presidía, "dinero que aplicó a fines propios, distintos de los de la federación", según consideró probado la Justicia.

También utilizó una tarjeta bancaria corporativa para realizar compras en comercios como El Corte Inglés, Samsonite, Zara, iTunes y Apple, "servicios y compras no relacionados con los fines de la federación ni sus funciones como presidente", incluso una multa de tráfico.

Francés siempre defendió su inocencia en un caso que lleva ocho años de recorrido en los juzgados. Hace poco más de un mes, el Supremo lo agotó, ratificando su condena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos en federaciones deportivos "como autor de un delito continuado de apropiación indebida, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y extraordinarias".

"Ni un céntimo"

En declaraciones a 'La Nueva España', diario de Prensa Ibérica, Francés defendió tras el fallo del Supremo que no se llevó "ni un céntimo" de la federación asturiana, a la que dice haber salvado de la "quiebra": "Estoy en total desacuerdo con su resolución y creo que se me ha colocado en una situación injusta e inmerecida, ya que mantengo mi inocencia de todo lo que se me acusa".

No obstante, la situación es clara. La Ley del Deporte especifica que "cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta directiva de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán abandonar el cargo de forma inmediata, notificando tal circunstancia al Consejo Superior de Deportes". Es decir, se tiene que ir.

El problema es que debe ser la propia federación, a priori, quien ejecute ese mandato legal. Y no lo está haciendo. El CSD ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado sobre cómo proceder a la correcta ejecución de la sentencia en el caso de que la FETO y Francés sigan eludiendo la ejecución de la sentencia, ya ratificada por el Supremo. Mientras tanto, el tiro español sigue presidido por un condenado por apropiación indebida.