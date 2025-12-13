Las claves de la alineación del Barça ante Osasuna: entran Rashford y Ferran

Dos cambios registra la alineación del Barça respecto a la que batió el martes al Eintracht Frankfurt en la Champions (2-1). Los dos se ubican en la sdelantera. Los dos responden a la cierta deuda que había contraído Hansi Flick con ellos.

Uno es Ferran Torres, trigoleador en la visita al Betis del sábado anterior (3-5) y que fue sacrificado al banquillo en beneficio de Robert Lewandowski para la Champions. El delantero polaco, desacertado ante el Eintracht y bajo de forma -falló un penalti ante el Atlético- esperará en el banquillo.

El otro es Marcus Rashford. El máximo goleador europeo del equipo, también fue titular ante el Betis y pasó a la suplencia en la Champions. Su aparición en la segunda mitad, sin embargo, resultó fundamental para que el equipo remontara el gol alemán y firmara una necesaria victoria (2-1), firmada por sendos remates de Jules Koundé. Rashford ocupa el puesto de Fermín, igual que el martes.

El resto del once inicial no sufre ninguna variación. Eric Garcia continua como custodio por delante de la defensa, que repite por cuarto partido consecutivo. Raphinha, en principio, ejercerá de mediapunta, a no ser que Flick prefiera centrar a Lamine Yamal, como en Sevilla, y que Raphinha regrese a la banda derecha como en sus orígenes en el Barça.

Ter Stegen, el número 2

La alineación del Barça, por tanto, es la siguiente: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford; Ferran.

En la lista de convocados se ha producido una novedad con la baja de Wojciech Szczesny. El meta polaco, con una gastroenteritis, no ha acudido al hotel de concentración, ñpor lo que Marc-André ter Stegen será el suplente de Joan Garcia. Diego Kochen es el tercer portero.