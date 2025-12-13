Opinión | GOLPE FRANCO
Iniesta viendo jugar a Pedri
La crónica del Barça-Osasuna: Raphinha garantiza el liderato y las felices fiestas de los culés
La contracrónica: El Barça de Hansi Flick se reescribe una vez más
Estas crónicas tienen ese título, Golpe Franco, como homenaje a uno de los mejores periodistas del siglo XX, y siguientes, Antonio Franco, que escribía de fútbol con el nombre de Antonio Bigatà.
Inolvidable amigo (de todo el mundo) que se sentía del Barça como, por ejemplo, lo fue Iniesta y ahora lo es Pedri, que se parecen no sólo en el juego que regalan sino en la personalidad que ostentan. Ambos, como el querido Antonio Franco, son ejemplos de lo que el fútbol y la vida tienen como imperativo inolvidable: la buena educación.
Este sábado el Barça juntó a Iniesta, y a sus descendientes, con Pedri, el heredero más serio del mejor futbolista que tuvo el equipo azulgrana al menos desde Ladislao Kubala. No hubo un instante, de los que transmitió la televisión, en que a Iniesta no se le notara la alegría que transmitía (cuando la transmitió) la noticia global de un partido tan difícil como obstinado.
Cuando ya se echó Pedri al equipo a la espalda y él y Raphinha empezaron a romper el área contraria, se vio de pronto la sonrisa de Iniesta diciéndole a sus hijos, que estaban allí, aprendiendo, el porvenir que seguramente el padre les augura.
Iniesta tiene la naturaleza de las buenas personas; ahí estuvo como si fuera otra vez el muchacho que fue, asegurándose, me parece, de que la ocasión no fuera una tragedia o un susto sino una placentera contemplación de las razones por las que ahora (precisamente ahora) juega mejor el Barcelona.
Y juega mejor, eso se ve, porque de pronto el tinerfeño y el brasileño, los dos juntos, han decidido generar un juego que no tiene tanto que ver con el fútbol como de obligarse a que al fútbol jueguen todos, en todas las líneas, y a la vez, como si estuvieran compartiendo con todos un modo de ser, una obligación, que sólo se cumple si todos respiran a la vez.
Eso viene de Kubala, de Cruyff, de Messi, y eso está explicando a la historia del fútbol un episodio que Antonio Franco hubiera abrazado con la alegría con la que él hacía los periódicos.
