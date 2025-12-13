Iniesta viendo jugar a Pedri

Raphinha celebrando con Pedri tras anotar el primer gol azulgrana durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Osasuna en el Camp Nou. / JORDI COTRINA

Estas crónicas tienen ese título, Golpe Franco, como homenaje a uno de los mejores periodistas del siglo XX, y siguientes, Antonio Franco, que escribía de fútbol con el nombre de Antonio Bigatà.

Inolvidable amigo (de todo el mundo) que se sentía del Barça como, por ejemplo, lo fue Iniesta y ahora lo es Pedri, que se parecen no sólo en el juego que regalan sino en la personalidad que ostentan. Ambos, como el querido Antonio Franco, son ejemplos de lo que el fútbol y la vida tienen como imperativo inolvidable: la buena educación.

Barcelona 13.12.2025. Deportes. Raphinha celebrando con Lamine el segundo gol azulgrana durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Osasuna en el Camp Nou. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Este sábado el Barça juntó a Iniesta, y a sus descendientes, con Pedri, el heredero más serio del mejor futbolista que tuvo el equipo azulgrana al menos desde Ladislao Kubala. No hubo un instante, de los que transmitió la televisión, en que a Iniesta no se le notara la alegría que transmitía (cuando la transmitió) la noticia global de un partido tan difícil como obstinado.

Cuando ya se echó Pedri al equipo a la espalda y él y Raphinha empezaron a romper el área contraria, se vio de pronto la sonrisa de Iniesta diciéndole a sus hijos, que estaban allí, aprendiendo, el porvenir que seguramente el padre les augura.

Iniesta tiene la naturaleza de las buenas personas; ahí estuvo como si fuera otra vez el muchacho que fue, asegurándose, me parece, de que la ocasión no fuera una tragedia o un susto sino una placentera contemplación de las razones por las que ahora (precisamente ahora) juega mejor el Barcelona.

Barcelona 13.12.2025. Deportes. Gerard Martín felicitando a Raphinha tras el segundo gol azulgrana durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Osasuna en el Camp Nou. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Y juega mejor, eso se ve, porque de pronto el tinerfeño y el brasileño, los dos juntos, han decidido generar un juego que no tiene tanto que ver con el fútbol como de obligarse a que al fútbol jueguen todos, en todas las líneas, y a la vez, como si estuvieran compartiendo con todos un modo de ser, una obligación, que sólo se cumple si todos respiran a la vez.

Eso viene de Kubala, de Cruyff, de Messi, y eso está explicando a la historia del fútbol un episodio que Antonio Franco hubiera abrazado con la alegría con la que él hacía los periódicos.