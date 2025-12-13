Barça, sí; mentiras, no

Cuando una autoridad, una compañía, un club se instala, gobierna, se mueve en, con y para la mentira es que tiene absolutamente comprobado, testado, encuestado, que no le penaliza. Saben que es grave, muy grave, lamentable, pero siguen utilizando las mentiras para sobrevivir a todo y, sobre todo, para mantenerse en el cargo.

Joan Laporta, Rafa Yuste, Elena Fort, Ferran Olivé, Josep Cubells, Manel del Río, Joan Sentelles y el montón de asesores que tienen contratados se mueven como pez en el agua en la mentira. En realidad, desde que ganaron montados en una gran mentira, afirmando que si les votaban a ellos, Leo Messi seguiría en el Barça, hasta, el pasado jueves, cuando nos enteramos, gracias a la vicepresidenta Elena Fort (¡qué gran encabezamiento aquel ‘què fort, Elena’, para la hemeroteca de sus tuits) que el argumento de la multa a la Grada d’Animació era (otra) mentira o, como poco, no era la razón para disolver el grupo pues, de cualquier manera, ya se había decidido prescindir de esos jóvenes, la gobernanza del ‘mès que un club’ ha estado basada en mentiras.

Adiós a 370 millones

No hace mucho, en el aquelarre electoral promovido por un importante grupo editorial, Laporta, que había sido el primero en asegurar que Limak debería pagar “por contrato” un millón de euros de penalización por día de retraso en la entrega del Camp Nou, confirmó que de eso nada “porque la culpa no ha sido de ellos”.

Y, sí, en ese sentido, el presidente siempre ha reconocido que ha había mentido sobre las fechas de regreso “porque era una manera de presionar”. Y sobre el cumplimiento del ‘fair play’. Y sobre que no están en el ‘1x1’ porque “no queremos”. Y sobre que no habría problema para inscribir a los futbolistas y, si no aparece el CSD, el Gobierno de Pedro Sánchez, más de un fichaje se hubiese quedado sin camiseta, sin dorsal. Hasta dijo que haría las asambleas de compromisarios presenciales.

Es evidente, que Laporta, que tiene el club en su cabeza y solo él sabe cómo debe gobernarse la entidad, no tiene necesidad de recurrir a la Inteligencia Artificial (IA), aunque solo sea para completar la manera de engañar al socio.

Elena Fort, vicepresidente del FC Barcelona. / MÓNICA TUDELA

Y es que si sientes la curiosidad de acudir al ChatGPT y le preguntas por qué la mentira es tan mala, te recuerda que “mentir es considerado lo peor por sus graves consecuencias: destruye la confianza, algo fundamental en las relaciones; corrompe la autenticidad y la libertad de decisión propia y ajena; causa daño psicológico, tanto al mentiroso (ansiedad, distorsión) como al engañado (ira, decepción); impide el crecimiento personal al evitar enfrentarse a los problemas, y erosiona la estabilidad social, aunque, a veces, se use como mecanismo de control social o evasión”.

En campaña

Aunque, a veces, se use como mecanismo de control social o evasión, que frase más adecuada en el caso de la junta directiva que encabeza Laporta. Si mentir no penaliza, si mentir te permite evadirte de los problemas (o taparlos, o disimularlos) y si mentir, encima, te permite controlar a la masa social que te asegura el voto, entonces es fácil acostumbrarse a mentir, aunque tú mismo afirmases, en el programa ‘Bestial’, de Bibiana Ballbé, en 3Cat, que “el presidente del Barça (no dijo nada de la vicepresidenta) no puede mentir”. Veremos si, próximamente, mantiene esa afirmación en ‘Pla Seqüència’, de La 2Cat. Ya ven, seguimos en campaña pues, cuentan, que el próximo invitado de Jordi Basté será Joan Laporta.

Es evidente que desde que se celebró el 125 Aniversario de la fundación del FCBarcelona, en el Liceo, Laporta y su junta están enfocados en las próximas elecciones. Y sabido es que, en campaña, todo el mundo miente. Luego, piensan, nadie se acuerda de lo prometido. El problema es seguir mintiendo una vez eres presidente y tener la genial idea de asegurar que “el Real Madrid es el poder y el Barça, la libertad”. La libertad de mentir.