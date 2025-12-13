El Barça de Hansi Flick se reescribe una vez más

Las personas, en ocasiones, nos limitamos a nosotros mismos. Nos definimos, proyectamos lo que queremos ser, y al crear ese imaginario, el resto del mundo también nos ve así. Hasta que llega alguien que lo cambia todo. Que envía a la basura aquello que pensabas saber y te regala la oportunidad de volver a intentarlo. De cambiar las reglas del juego, los límites que creías inamovibles. Raphinha tuvo esa enorme capacidad de darle la vuelta. De reescribir lo que el culer esperaba de él para terminar enamorándolo. La mirada de Hansi Flick tuvo parte de culpa, así como el técnico también lo logró con Eric García y ahora con Gerard Martín, su último hit.

El ahora ya central del Barça se desenvolvió con una solidez y calma digna de aquel que ha crecido sabiendo que su lugar era el centro de la defensa contra el Osasuna. Haciendo pareja con Cubarsí y un triángulo eficiente con Eric García en el centro del campo, se compensaron en las ayudas y el balón pudo salir con facilidad. Después, en fase defensiva, no había dudas. Rigor y decisión demostró un Gerard Martín que crece a pasos agigantados en esta nueva versión.

Gerard Martín felicitando a Raphinha tras el segundo gol azulgrana durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Osasuna en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

Y es que si algo ha conseguido Hansi Flick es demostrarle a este equipo que la calma y el hambre no son excluyentes. Que se lo digan a Ferran Torres. El delantero, que volvió a la titularidad después de no estar de inicio en Champions contra el Eintracht, fue la referencia del equipo en el primer tiempo. Marcó el primer tanto que, pese a que terminó anulado, le permitió enviar un mensaje. En la celebración se señaló la oreja, reprochando a todos aquellos que le cuestionan. Que le pretenden infundir dudas, que no le ven como el relevo de Lewandoski.

La carpeta del delantero centro la temporada que viene cada vez resuena más y Ferran quiere resolverlo. El valenciano ya no solo es el revulsivo de las segundas partes. Ahora ha cogido un rol de protagonista, pero contra el Osasuna se atascó. Erró ocasiones a bocajarro y no definió cuando tuvo el tanto entre los dedos. Vivió al acecho, siempre en el sitio para rematar cualquier balón que cayera en el área. Lo probó con una chilena desde la frontal del área pequeña, que se fue por poco por el lateral de la portería.

Si en el primer tiempo el Barça vivió en Ferran, la segunda parte Rashford buscó llevar la luz. Por la banda, doblando y volviendo a un Lamine Yamal más por dentro que de costumbre, dejó momentos que levantaron al aficionado del asiento. Provocó una falta en al frontal del área que se fue por muy poco. Luego, desde dentro del área pequeña, no terminó de apuntar bien y el balón se alejó de la red. Regalo conducciones y regates, pero terminó siendo estéril tanto juego.

En redefinición

Hasta que llegó el futbolista, que es el mejor ejemplo de cómo uno mismo puede darle completamente la vuelta al mundo que le rodea. El Raphinha que llegó tiene poco que ver con el que ahora lidera el vestuario azulgrana. Indispensable dentro y fuera del césped, elemento de cohesión y definición de esta plantilla. Desde que ha vuelto de la lesión, el Barça tiene otra cara. Desprende otra vibra, una que destila alegría.

Raphinha celebrando con Lewandowski y Pedri el segundo gol azulgrana durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Osasuna en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

Es de esos futbolistas que lideran con el ejemplo. El primero en presionar, en apretar, en defender. Nos demuestra, día a día, que si uno quiere, puede reconvertirse en lo que quiera. Que los límites o los prejuicios dicen más del que los emite que de uno mismo. Y que cualquier momento es bueno para borrarlos uno a uno y volver a empezar. Como hizo Hansi Flick cuando llegó al banquillo del Barça.

El técnico que ahora ocupa el sillón presidencial del banquillo del Camp Nou, en el que hace años soñó estar, lo hizo. Y ahora, en cada circunstancia o dificultad, desprende a los futbolistas de sus carcasas y los redefine pensando en la totalidad del equipo. Un líder, que comanda a otros tantos, que mantienen la buena racha de no haber perdido un solo partido desde su regreso al Spotify Camp Nou.