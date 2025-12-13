El Barça arrolla al Badalona para terminar el año por todo lo alto en la Liga F

El Barcelona ganó este sábado al Badalona por 1-5 en un partido en el que fue de menos a más y tras el que, gracias a los goles de Pajor, Pina, Carla Julià, Vicky López y Esmee Brugts, termina el año en la Liga F como líder y siente puntos por encima del segundo clasificado, el Real Madrid.

Las azulgranas no dieron prácticamente tiempo a su rival a situarse en el campo en Palamós y en el minuto 5 ya había subido al marcador el primer tanto, obra de la '9' polaca tras una buena asistencia de Graham Hansen.

El equipo local, dirigido por Marc Ballester, se mostró valiente sin renunciar a su línea de presión alta y, aunque con menos balón y menos calidad individual, logró competir con las azulgranas en el primer tiempo.

Transiciones locales

El 1-1 llegó tras un error de Mapi León en la salida del balón, dentro del área, que propició que una eléctrica Elene Julve lo atrapara y asistiera a Lorena Navarro, que entrando desde segunda línea firmó el único tanto del equipo local en el partido.

El dominio del partido era del Barça, pero las de Ballester crearon peligro, sobre todo en las transiciones lideradas por Lice Chamorro. En una de ellas, ya en el segundo tiempo, Mapi León intervino y tuvo que ser sustituida por lesión.

Pina, por la escuadra

Antes del descanso, el gol de la ventaja para el Barça lo firmó Claudia Pina, y no fue una diana cualquiera. La delantera de Montcada i Reixac recibió el balón en la frontal en el minuto 38, miró, se acomodó y se sacó de la chistera un misil a una escuadra que dejó a todo el Municipal de Palamós con la boca abierta.

El segundo tiempo fue otra historia. El Barça se sintió a gusto y fue aumentado su ventaja en el marcador. La lateral zurda Carla Julià, en el minuto 59, cumpliendo 'la ley de la ex', firmó el 1-3, su primer tanto con la camiseta del Barça, con un gran remate de cabeza tras un centro lateral de Aïcha.

Sentencia final

Aún había tiempo para más, y más aún para la futbolista con más movilidad del combinado azulgrana, una incansable Vicky López que, en el minuto 76, aún tuvo piernas para correr tras un pase al espacio y, ante Valenzuela, marcar el 1-4.

La guinda del pastel la puso Esmee Brugts para un Barça cuyo segundo tiempo nada tuvo que ver con el primero. Aprovechando el peso de los goles sobre el rival, la lateral neerlandesa cazó, sola y en el segundo palo, un pase de Schertenleib, que demostró su habilidad para superar líneas (1-5).