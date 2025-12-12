Víctor Font denuncia que la directiva del Barça reconoce haber mentido para cerrar el Espai d’Animació

Nosaltres, la plataforma de socios azulgranas liderada por Víctor Font, ha emitido un comunicado en el que denuncia que la directiva del FC Barcelona ha reconocido por primera vez que la decisión de expulsar a los grupos que conformaban la Grada d'Animació estaba premeditada "desde el minuto cero".

Explica Nosaltres que en una reunión con socios celebrada el jueves, la vicepresidenta Maria Elena Fort reconoció que, aunque no se hubieran impuesto multas, “lo habríamos hecho igual”. Nosaltres recuerda que hasta ahora el club siempre había argumentado que el motivo para cerrar el espacio de animación era que habían llegado unas supuestas multas –que el club nunca ha hecho públicas– y que los grupos que formaban parte de él no las habían querido pagar.

Nosaltres se refiere en concreto a un audio que la cuenta de Twitter Dongcast dio a conocer en la que se escucha a la vicepresidenta y portavoz de la directiva discutir con socios jóvenes en un encuentro organizado por el propio club.

"Desde el movimiento barcelonista Nosaltres queremos denunciar que, una vez más, la directiva está actuando de forma personalista, con engaños constantes a la masa social, sin tener en cuenta las diferentes sensibilidades que integran el club y, en este caso, incluso criminalizando a colectivos de socios", reza el comunicado del grupo que aspira a desbancar a Laporta de la presidencia en las elecciones del año próximo. "Se demuestra que Joan Laporta actúa como si el club fuera suyo y no de todos los socios", afirma Víctor Font. "Han expulsado a socios y aficionados simplemente porque no les gustaban", añade.

Todos partícipes

Font asegura que "si hay algunos individuos que no se comportan como corresponde es necesario actuar en consecuencia, pero nunca hay que criminalizar a todo un colectivo que se define por ser enfermo de amor por su equipo".

Víctor Font y Xavi Hernández, en el acto de despegue de la precampaña electoral. / Manu Mirtru

En el texto del colectivo se indica que "Nosaltres se compromete a recuperar e implementar la grada de animación que un club como el nuestro y un estadio como el Camp Nou merecen". Font apuntilla que, con él como presidente, el Camp Nou sería "un espacio donde todo el mundo debe sentirse partícipe, desde el que lo vive sentado hasta el que lo hace de pie animando al equipo”.