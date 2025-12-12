TENIS
Rafa Nadal, operado en Barcelona de una artrosis severa en la mano
"Creo que no podré jugar el Open de Australia", ha bromeado el extenista en las redes sociales
Rafa Nadal se sometió el jueves a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa.
Según informa EFE de fuentes próximas al campeón de 22 torneos de Grand Slams, la intervención tuvo lugar por una "artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana", la que une la base del pulgar con la muñeca, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.
La operación fue realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Doctor Vilaró, y practicada por el Doctor Álex Lluch. Una intervención que consistió en una "artroplastia" con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación.
"Creo que no podré jugar el Open de Australia", ha bromeado el exjugador en las redes sociales. "He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto!".
- Marcus Rashford, tras visitar un colegio en el Raval: 'Comprendo a la perfección la situación de estos niños
- Así le ha hecho la cama el vestuario del Real Madrid a Xabi Alonso
- Jordi Villacampa: 'Cuando jugaba me habría ido bien un psicólogo, pero entonces se veía de débil
- Jordi Cruyff revela que su hija padeció un cáncer muy duro justo al dejar el Barça: 'Estaba enfadado con el mundo
- Bueno para Alonso, bueno para Guardiola, bueno para el City, bueno para el Barça, malo para el Madrid
- Reunión de urgencia en el Real Madrid: Florentino deja a Xabi Alonso al borde de la destitución
- La Vuelta llegará a las Terres de l’Ebre por primera vez en el siglo XXI
- Koundé apaga el bochorno alemán y el Barça se levanta en la Champions