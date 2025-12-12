Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TENIS

Rafa Nadal, operado en Barcelona de una artrosis severa en la mano

"Creo que no podré jugar el Open de Australia", ha bromeado el extenista en las redes sociales

Rafa Nadal.

Rafa Nadal se sometió el jueves a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa.

Según informa EFE de fuentes próximas al campeón de 22 torneos de Grand Slams, la intervención tuvo lugar por una "artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana", la que une la base del pulgar con la muñeca, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.

La operación fue realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Doctor Vilaró, y practicada por el Doctor Álex Lluch. Una intervención que consistió en una "artroplastia" con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación.

"Creo que no podré jugar el Open de Australia", ha bromeado el exjugador en las redes sociales. "He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto!".

