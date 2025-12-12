Michael Jordan logra un acuerdo histórico para el futuro de NASCAR

En la primera semana de juicio Michael Jordan fue recibido en su llegada a los tribunales con la icónica canción “Sirius”, el himno con el que durante los años 90 se anunciaba al quinteto inicial de los Chicago Bulls en el United Center. Una entrada más propia de una noche de NBA que de un juicio que, hasta ahora, amenazaba con transformar el futuro de NASCAR.

El exjugador, hoy copropietario del equipo 23XI Racing, había demandado en octubre de 2024 a la organización junto a Front Row Motorsports, alegando prácticas de monopolio excesivo. Finalmente, ambas partes han llegado a un acuerdo, poniendo fin al caso que, según los demandantes, abre la puerta a una etapa más equilibrada en el reparto económico del deporte.

Beneficio para la industria

“Me complace decir que las partes han resuelto positivamente este asunto de una manera que beneficiará a la industria en el futuro”, declaró Jeffrey Kessler, abogado de los equipos, en palabras recogidas por The Athletic. Según la denuncia, NASCAR obliga a los equipos a aceptar contratos charter con condiciones “muy restrictivas” que perjudican especialmente a las escuderías que operan con pérdidas.

Un charter, o fletamento, es un contrato que garantiza a 36 equipos un lugar fijo en cada carrera de la Cup Series, asegurándoles una parte de los premios y estabilidad financiera. Similar a una franquicia NBA, pero con menos derechos y menos estabilidad para los equipos, porque NASCAR controla todo el sistema y la plaza en la competición no es permanente.

La disputa legal ponía en riesgo la estructura del campeonato asentada desde 2016, y el juez llegó a señalar que, en caso de que los equipos prevalecieran, NASCAR podría haber sido obligada a vender algunas de sus pistas o a relevar a su presidente, Jim France, del control de la organización.

Michael Jordan saluda al abogado de NASCAR, Lawrence Buterman, delante del CEO de NASCAR, Jim France. / Jenna Fryer / AP

“Lo he dicho desde el primer día: la única manera de que este deporte crezca es encontrando sinergia entre ambas entidades, y creo que lo hemos logrado”, declaró Jordan fuera del juzgado: "Como dos competidores, obviamente intentamos hacer lo máximo posible a favor del otro".

La batalla judicial puso el foco en el elevado coste operativo de los equipos. En su declaración durante el segundo día de juicio, Denny Hamlin, socio de Jordan y piloto de 23XI, recordó que poner un único coche en la pista cuesta 20 millones de dólares por temporada, sin contar salarios o gastos generales del equipo.

El acuerdo contempla que 23XI y Front Row recuperen los tres fletamentos que habían perdido durante el litigio. Además, todos los equipos recibirán algún fletamento permanente y mejoras en el reparto de ingresos, lo que supone un paso significativo hacia una mayor estabilidad financiera dentro del campeonato.

La demanda llegó después de que 23XI y Front Row fuesen las únicas escuderías en negarse a firmar los nuevos contratos de fletamento renegociados en 2024, alegando que el sistema de NASCAR es injusto para quienes compiten con márgenes muy estrechos. NASCAR, fundada y de propiedad privada de la familia France, nunca había considerado hacer permanentes esos fletamentos, y los 36 equipos llevaban más de dos años argumentando que debían hacerse permanentes y que el reparto de ingresos debía cambiar.

Con el acuerdo sellado, el caso queda cerrado y Michael Jordan vuelve a salir vencedor de un enfrentamiento al igual que lo hacía en su época como jugador de baloncesto. A la salida del juzgado, volvió a recibir una simpática sorpresa por otro aficionado, que en esta ocasión reprodujo la canción de "Be Like Mike" que tanto se popularizó a partir de un anuncio de Gatorade en 1997.