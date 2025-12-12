Flick no presume de liderato: "Queda mucho camino aún por recorrer"

Con cuatro puntos de ventaja sobre el Madrid, después de haber estado cinco por detrás hace un mes y medio, después del duelo directo, no es el momento de presumir. No es el momento oportuno para Hansi Flick, que prefiere esperar hasta el momento es que resulta relevante ser el primero de la clasificación y es al cierre de la última jornada.

"Estamos en diciembre y queda mucho camino aún por recorrer", sostenía un contenido Flick en comparación con la alegría de los culés. Y no era un mensaje de prudencia o de desconfianza en su propio equipo, al que ve a "un nivel increíble en los últimos dos meses" en los entrenamientos. Ni tampoco atribuye el buen momento -seis victorias seguidas en la Liga- a una racha eventual porque ve al Barça capaz de batir a cualquier equipo. A pesar de que ha acumulado cuatro derrotas: dos en Europa (PSG y Chelsea) y dos en la Liga (Sevilla y Madrid).

Un grupo de jugadores, con Balde aupado sobre Marc Bernal, en el entrenamiento de este viernes. / Dani Barbeito / SPO

"No es el momento de mirar la tabla y regocijarnos con ser los primeros. No es esa la actitud. Si eres primero al final, es porque te lo has merecido, pero ahora es muy pronto", explicaba Flick, que renunció a mojar pan en la crisis del Madrid y la incertidumbre sobre el futuro de Xabi Alonso, tan cuestionado que su continuidad parece en juego este domingo en Mendizorroza frente al Alavés.

En esa intención tan introspectiva de hablar solo del Barça, Flick confirmó que Joan Garcia es el portero número uno. Como si hiciera falta reforzar su posición tras el regreso de Ter Stegen a las convocatorias en el último encuentro. Será una pregunta para repetir el próximo lunes, en vísperas del estreno en la Copa con la visita al Guadalajara.

Ter Stegen, en los compases iniciales de la sesión preparatoria. / Dani Barbeito / SPO

Ratificó en cambio, sin tanta rotundidad, a Eric Garcia como mediocentro. Dejó abierta la puerta, naturalmente, para emplear al futbolista de Martorell en cualquier otra posición como ha hecho hasta ahora.

Con Eric por delante de una defensa formada por Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Balde, el Barça ha jugado "partidos fantásticos" a partir de la "estabilidad" que ha obtenido. Las prestaciones de Frenkie de Jong no son tan poderosas como para desbancar a Eric del mediocentro. De momento, Marcus Rashford no está en disposición de asaltar a la titularidad en ninguna de las tres posiciones.