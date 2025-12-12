Benzema carga contra Vinícius y el resto de estrellas del Real Madrid: "Todos quieren ser los mejores, así es complicado"

Karim Benzema ha encendido todas las alarmas en el Real Madrid. Desde Dubái, mientras prepara la temporada con el Al-Ittihad, el exdelantero blanco ha analizado en una entrevista con 'L'Equipe' la crisis de resultados que atraviesa el equipo de Xabi Alonso y ha señalado directamente a las grandes estrellas del equipo: Kylian Mbappé, Vinícius Junior, Jude Bellingham y Rodrygo.

Según Benzema, al Madrid “le falta conexión”. El francés considera que el problema blanco no es de talento, sino de orden y comunicación en el campo. “Lo que les falta es simplemente una conexión entre Mbappé, Vinícius, Bellingham y Rodrygo. Cada uno necesita saber qué hacer en el campo”, sostiene el exmadridista, que recuerda que todos ellos están “entre los diez mejores jugadores del mundo y en el mismo equipo”.

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Junior saluda a su entrenador, Xabi Alonso, al ser sustituido durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid. / Luis Tejido / EFE

Roles claros para Mbappé, Vinícius y Bellingham

Benzema va más allá y define los roles tácticos que, a su juicio, debe asumir cada estrella. “Bellingham necesita entender que él es mediapunta, no el goleador. Mbappé es el goleador, no el mediapunta. Vinícius no es un centrocampista defensivo, es extremo izquierdo”, afirma el francés, subrayando que el desequilibrio nace cuando cada uno intenta abarcar más de lo que le corresponde.

El exdelantero insiste en que “todos quieren ser los mejores”, algo que entiende por la ambición de las figuras, pero que convierte la gestión del vestuario en “un poco complicada”. Por eso reclama que cada jugador asuma que su rol es por el bien del equipo, incluso cuando el protagonismo y los goles se reparten de forma desigual.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, durante el partido frente al Manchester City. / Óscar J. Barroso / Europa Press

Dardo a los egos y defensa de Xabi Alonso

En sus declaraciones, Benzema exime de responsabilidad al técnico. Para él, la situación no pasa por el banquillo sino por el vestuario. “El entrenador no puede hacer nada. Después es cuestión de jugadores. Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo”, sentencia, en una frase que es un mensaje directo al entorno de Vinícius y al resto de atacantes.

El entrenador no puede hacer nada. Después es cuestión de jugadores. Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo Karim Benzema

El francés denuncia que ya no existe en el Real Madrid ese jugador veterano capaz de mirar a la cara a las estrellas para decirles “estás mal” cuando se equivocan. “Hoy en día no hay un jugador con más experiencia que pueda decirle a Bellingham, Mbappé o Vinícius que está mal. Los jugadores ya no se hablan, cada uno piensa ‘hice mi trabajo, marqué mis goles’”, lamenta, señalando a la falta de jerarquía y a los egos como núcleo del problema.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, en el banquillo antes del inicio del encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan hoy miércoles Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Juanjo Martín / Juanjo Martín / EFE

Mbappé, obligado a liderar… pero “no puede hacerlo solo”

Benzema también se detiene en Mbappé, a quien considera la gran referencia ofensiva del proyecto blanco. Asegura que el Real Madrid le fichó para decidir partidos “en los momentos clave” y le exige dar “ese pequeño paso” para convertirse en el auténtico líder del ataque. Pero al mismo tiempo recuerda que “no puede hacerlo solo” y que necesita una estructura y una conexión real con Vinícius, Bellingham y Rodrygo para que el plan funcione.