FÚTBOL
Benzema carga contra Vinícius y el resto de estrellas del Real Madrid: "Todos quieren ser los mejores, así es complicado"
El exdelantero blanco reclama un líder que les diga a las estrellas cuándo se equivocan y exculpa a Xabi Alonso: "El entrenador no puede hacer nada"
Así le ha hecho la cama el vestuario del Real Madrid a Xabi Alonso
Karim Benzema ha encendido todas las alarmas en el Real Madrid. Desde Dubái, mientras prepara la temporada con el Al-Ittihad, el exdelantero blanco ha analizado en una entrevista con 'L'Equipe' la crisis de resultados que atraviesa el equipo de Xabi Alonso y ha señalado directamente a las grandes estrellas del equipo: Kylian Mbappé, Vinícius Junior, Jude Bellingham y Rodrygo.
Según Benzema, al Madrid “le falta conexión”. El francés considera que el problema blanco no es de talento, sino de orden y comunicación en el campo. “Lo que les falta es simplemente una conexión entre Mbappé, Vinícius, Bellingham y Rodrygo. Cada uno necesita saber qué hacer en el campo”, sostiene el exmadridista, que recuerda que todos ellos están “entre los diez mejores jugadores del mundo y en el mismo equipo”.
Roles claros para Mbappé, Vinícius y Bellingham
Benzema va más allá y define los roles tácticos que, a su juicio, debe asumir cada estrella. “Bellingham necesita entender que él es mediapunta, no el goleador. Mbappé es el goleador, no el mediapunta. Vinícius no es un centrocampista defensivo, es extremo izquierdo”, afirma el francés, subrayando que el desequilibrio nace cuando cada uno intenta abarcar más de lo que le corresponde.
El exdelantero insiste en que “todos quieren ser los mejores”, algo que entiende por la ambición de las figuras, pero que convierte la gestión del vestuario en “un poco complicada”. Por eso reclama que cada jugador asuma que su rol es por el bien del equipo, incluso cuando el protagonismo y los goles se reparten de forma desigual.
Dardo a los egos y defensa de Xabi Alonso
En sus declaraciones, Benzema exime de responsabilidad al técnico. Para él, la situación no pasa por el banquillo sino por el vestuario. “El entrenador no puede hacer nada. Después es cuestión de jugadores. Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo”, sentencia, en una frase que es un mensaje directo al entorno de Vinícius y al resto de atacantes.
El entrenador no puede hacer nada. Después es cuestión de jugadores. Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo
El francés denuncia que ya no existe en el Real Madrid ese jugador veterano capaz de mirar a la cara a las estrellas para decirles “estás mal” cuando se equivocan. “Hoy en día no hay un jugador con más experiencia que pueda decirle a Bellingham, Mbappé o Vinícius que está mal. Los jugadores ya no se hablan, cada uno piensa ‘hice mi trabajo, marqué mis goles’”, lamenta, señalando a la falta de jerarquía y a los egos como núcleo del problema.
Mbappé, obligado a liderar… pero “no puede hacerlo solo”
Benzema también se detiene en Mbappé, a quien considera la gran referencia ofensiva del proyecto blanco. Asegura que el Real Madrid le fichó para decidir partidos “en los momentos clave” y le exige dar “ese pequeño paso” para convertirse en el auténtico líder del ataque. Pero al mismo tiempo recuerda que “no puede hacerlo solo” y que necesita una estructura y una conexión real con Vinícius, Bellingham y Rodrygo para que el plan funcione.
