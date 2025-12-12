El Barcelona Open se reorganiza para crecer y abrir una jornada en horario nocturno

El Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Gódo, que se disputará del 18 a 24 de abril próximos, iniciará una transformación en 2026 para aumentar un 40% su facturación en cinco años y poder competir así con los Masters 1000.

Las nuevas reglas que rigen el circuito ATP establecen que los torneos deberán repartir, al 50% con los tenistas, los beneficios que excedan de su 'prize money' (el dinero que reparten entre sus jugadores).

Eso significa que, si el Godó quiere mantenerse como el mejor ATP 500 del circuito, debe optimizar sus ingresos para seguir atrayendo a los mejores jugadores.

"De la mano de Tennium (la empresa que gestiona el torneo), hemos multiplicado por 2,3 los ingresos y por 5,3 la facturación en los últimos cinco años. Pero el tsunami de transformación que vive el tenis es tan brutal, que si no continuamos innovando, todo los que hemos conseguido hasta ahora lo perderemos", ha advertido este viernes Xavier Pujol, director ejecutivo del Godó, en un encuentro con la prensa.

El tenista danés Holger Rune, ganador de la última edición del Barcelona Open Banc Sabadell. / Enric Fontcuberta / EFE

Actualmente, el Barcelona Open obtiene de los patrocinadores y de la zona de hospitality el 62% de sus ingresos, y pretende seguir creciendo en esa dirección, aumentando su presupuesto -tanto público como privado- para reforzar el modelo comercial e invertir en nuevas infraestructuras.

Kristoff Puelinckx, CEO de Tennium, ha apuntado que el torneo barcelonés no puede competir con los Grand Slams ni los Masters 1000 en dinero, pero sí puede ofrecer, como hacen ellos, "una experiencia premium" para situarlo como "uno de los mejores torneos del mundo".

Descartada la posibilidad de disputarlo fuera del RCT Barcelona, Puelinckx ha deslizado algunas soluciones para combatir los problemas endémicos de espacio que tiene el club de Pedralbes a la hora de albergar un torneo que crece año a año.

"La identidad de este torneo está íntimamente ligada a la del club, y sacarlo de aquí no forma parte de nuestra visión de futuro. Pero estamos estudiando cómo optimizar al máximo el espacio y, para la edición de 2026, haremos un nuevo 'fan corner' con nuevas propuestas de restauración, en lo que era la pista 3 del torneo, que se utiliza poco", ha adelantado.

Externalizar la zona de ocio

Ya en 2027, está previsto llevar fuera del RCT Barcelona algunos partidos del torneo de dobles -en otro club de la zona aún por determinar- y también externalizar la 'players lounge', la zona de ocio destinada a los jugadores, que probablemente se ubique en el Hotel Torre Melina Gran Meliá y que tendrá una mayor amplitud y mejores servicios que la actual.

Una de las propuestas más innovadoras para este 2026, será una sesión de noche por primera vez en la historia del torneo, que instalará luces led en la pista Rafa Nadal para que la experiencia deportiva sea más inmersiva.

"Será el jueves, cuando programaremos para la noche el partido estrella de la jornada. Con una fiesta posterior en la 'fan zone', una cena en el 'hospitality' y varios actividades de ocio. Si la experiencia funciona, ampliaremos las sesiones nocturnas los años siguientes", ha explicado el CEO de Tennium.

Pese a que la competición no puede extenderse más de una semana por razones de calendario, el torneo ampliará a dos semanas su actividad, en un nuevo intento de monetizar al máximo el espacio y el tirón del evento.

Así, en la semana previa a la disputa del torneo, bautizada como 'fan week', se organizará un torneo sub-21 que permitirá al ganador obtener una invitación para la fase previa del Godó.

Y están previstos distintos eventos para socios y patrocinadores, partidos de exhibición entre leyendas y un fiesta de inauguración del torneo que tendrá fines benéficos y cuya recaudación se destinará a la Fundación del RCT Barcelona.