Los números 1 del pádel mundial cumplen con su primera cita en las Finals de Barcelona

Las cifras no mienten, y son históricas. Cerca de 31.000 aficionados se darán cita este fin de semana en el Palau Sant Jordi de Barcelona para presenciar el mejor pádel del mundo. Por primera vez, tanto para el sábado como para el domingo, se ha colgado el cartel de 'sold out' en todo el fin de semana para las Qatar Airways Premier Padel Finals de Barcelona. Este jueves, primer día de la competición, han debutado en la pista central las dos parejas de números uno del mundo bajo la atenta mirada de un público completamente eufórico.

Los 16 mejores jugadores y jugadoras del mundo se pondrán a prueba desde este jueves y hasta el domingo para coronar el último de los grandes torneos del año en la máxima categoría. En la primera jornada, concretamente, Arturo Coello y Agustín Tapia se han impuesto a Javi Leal y Lucas Bergamini mientras que Gemma Triay y Delfi Brea han hecho lo propio ante Marina Guinart y Vero Virseda. Los cuartos de final proseguirán este viernes 12 y ya el fin de semana será el turno de las semifinales el sábado y las finales el domingo.

Debut de altura

Triay y Brea dominaron el partido desde el inicio, llevando la iniciativa y mostrando contundencia al resto. Aunque sus rivales llegaron a romperles el servicio en el segundo set, no lograron inquietar a las reinas del circuito, que buscarán su primer 'Torneo de Maestras' juntas, tras los títulos individuales de Triay en 2020 y 2022 y de Brea en 2023.

El viernes será el turno de Bea González y Claudia Fernández (3) frente a Alejandra Alonso y Claudia Jensen (6), y la primera fase se cerrará con Alejandra Salazar y Martina Calvo (7) contra Ariana Sánchez y Paula Josemaría (2), las campeonas de la última edición.

En el cuadro masculino, los argentinos Martín Di Nenno y Franco Stupaczuk (5) se impusieron a Juan Lebrón y Leo Augsburger (3) por 6-2 y 6-4, un duelo con morbo por los recientes cruces de parejas: Stupaczuk formó dupla con Lebrón y Di Nenno con Augsburger.

El cierre de la jornada fue para Coello y Tapia, que reafirmaron su dominio que esta temporada les ha llevado a ganar doce títulos y a asegurar el número 1 por tercer año consecutivo, con un sólido 6-2 y 6-2 ante Javi Leal y Lucas Bergamini (8) en menos de una hora de juego.

Muy sólidos desde el inicio, la dupla hispano-argentina rompió dos veces el servicio para ganar la primera manga 6-2 y, dominando al resto en la segunda, cerró otro 6-2 para quedarse a dos pasos de conquistar el único torneo que se les resiste desde que se unieron en 2023.

Más que pádel

Durante las Finals, aemás de partidos trepidantes, se podrán vivir muchas experiencias que van más allá el pádel. Desde cámaras enfocando a los asistentes con juegos y retos, a las activaciones planteadas por los patrocinadores del evento como Philips o Seagrams 0,0% en las carpas de dentro del recinto, a la juerga 'afterparty' del viernes 12 en Luz de Gas para poder compartir fuera de la pista la pasión con el resto de aficionados.