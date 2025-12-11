Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PREVIA DEL REAL SOCIEDAD-GIRONA

Míchel defiende a Gazzaniga y dice que el portero suplente no quiere jugar en Girona

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, ha hecho una encendida defensa del meta argentino Paulo Gazzaniga, criticado tras sus errores en la última jornada de Liga, y ha confirmado que el arquero internacional croata Dominik Livakovic no debuta porque ya ha comunicado que quiere dejar el club.

"Quiere jugar en otro equipo porque necesita jugar para el Mundial y para jugar en otro equipo no puede jugar con el Girona porque ya había jugado con el Fenerbahce (antes de la cesión) y si juega aquí ya no podría ir a otro equipo", ha explicado el técnico madrileño antes del partido de Liga de este viernes en Anoeta ante la Real Sociedad (21 horas).

El entrenador rojiblanco ha admitido que no le gusta hablar de temas privados, pero ha dicho que "a veces toca hacer una mierda de estas" y que no lo ha hecho para "defender" su posición, sino al portero "que lleva tres años aquí", el argentino Gazzaniga.

Paulo Gazzaniga of Girona FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Girona FC at La Cartuja stadium on November 23, 2025, in Sevilla, Spain. AFP7 23/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Betis v Girona FC - LaLiga EA Sports;

Paulo Gazzaniga, en acción ante el Betis. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En este sentido ha destacado que Gazzaniga, protagonista de la derrota del domingo en Elche (3-0) por dos fallos, merece el respeto que a veces no se tiene con él y que "ha tenido errores, pero su compromiso está fuera de toda duda".

Línea temporal distinta

Míchel ha contado que cuando llegó Livakovic, en el tramo final del mercado, le dijo que era muy bueno porque es "un portero importante", pero que necesitaba "un proceso de entender el idioma y la manera de jugar del equipo".

El técnico ha lamentado que le pidió "paciencia", pero que los objetivos de Livakovic, jugar el próximo Mundial, y del Girona "no estaban en la misma línea temporal". En este sentido ha admitido que la contundente derrota de la quinta jornada contra el Levante (0-4) hizo saltar "las alarmas" porque el portero ya le comunicó que no quería seguir en el equipo.

"Podría ser que con Livakovic al 100% jugara Gazzaniga, pero no he tenido nunca este dilema", ha asegurado.

"Me dijo que no"

Míchel ha querido aclarar que si el portero croata no jugó en la derrota contra el Ourense en la Copa del Rey (2-1) no fue por "una decisión técnica": "Yo le dije que jugaría y él me dijo que no".

Michel, tras la derrota ante el Villarreal en el estadio de la Cerámica.

Michel, tras la derrota ante el Villarreal en el estadio de la Cerámica. / ANDREU ESTEBAN / EFE

También ha revelado que Gazzaniga, el portero de LaLiga, disputó ese partido "a 38 de fiebre y con gripe" porque ahora mismo solo tiene un portero porque, Vladyslav Krapyvtsov, está lesionado.

El Girona tendrá "un problema", según Míchel, hasta el mercado de invierno porque en caso de expulsión o lesión de Gazzaniga deberá recurrir a algún portero del filial: "Espero que no pase para nuestro bien, pero es así", ha zanjado.

