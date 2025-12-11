Marta Perarnau, presidenta del sindicato mayoritario del fútbol femenino: "Si cuidamos más la salud mental de nuestras futbolistas, el rendimiento va a mejorar"

Empieza una nueva etapa en el fútbol femenino. Los cambios en los lugares de decisión marcan siempre un punto de inflexión. Marta Perarnau (Manresa, 1995) tomó el relevo de Amanda Gutiérrez como presidenta de Futpro, sindicato mayoritario de las futbolistas, y atiende a EL PERIÓDICO para radiografiar el momento actual y marcar metas.

¿Se ha adaptado ya al cambio de vida en los últimos meses?

Estoy bien. Un poco estresada, la verdad, no le voy a engañar. Ha sido un mes y pocos días de mucho ajetreo y lo sigue siendo. Entrar nueva en un sitio, hacerme la idea de que ya no estoy en el terreno del juego y ahora hay que hacer otro tipo de cosas, pero estoy muy feliz. Independientemente de lo que ocurra en estos próximos cuatro años, creo que he tomado la decisión correcta.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Me lo pregunto cada día [ríe]. ¿Por qué estoy yo aquí ahora? Todo viene a raíz de una llamada de una buena amiga que me informa de estas intenciones por parte de Futpro, de Amanda [Gutierrez] en este caso, de no continuar con la presidencia y de la convocatoria y del saber que una futbolista sería lo ideal para que dirigiese el sindicato o la asociación. ¿Qué ocurre aquí? Entra en juego en mí un debate interno relacionado con la necesidad. Yo me digo a mí misma: necesitamos mujeres en puestos de responsabilidad, necesitamos a futbolistas que hayan vivido la realidad del fútbol femenino tomando decisiones y, por otro lado, yo soy futbolista, yo soy psicóloga, estoy labrándome mi futuro por aquí. ¿Por qué te planteas ahora, Marta, ser tú? Pero hice click un momento, además en casa con la familia, en que me dije: 'Soy yo la que está solicitando esto, pues quizás tengo que ser yo la que asuma esa responsabilidad'.

Marta Perarnau, presidenta de Futpro. / Ferran Nadeu

¿Se ha encontrado lo que esperaba?

No era consciente de la magnitud. Sí que lo tenía asumido y sí que el día a día ha sido sencillo, pero no sabía que al final iba a cambiarme tanto la vida en ese sentido. El click fue fregando los platos. Para que lo sepa, que no se lo he contado a nadie. Estaba fregando los platos, hablando en concreto con Bea [su pareja], y después debatiéndolo con mis padres. Diciendo que yo había vivido muchas situaciones maravillosas en el fútbol. Y había otras muchas que yo siempre reivindicaba, y siempre me peleaba, y me decía: 'Es que esto no puede ser. No puede ser que los que nos dirigen estén tomando este tipo de decisiones porque no están pensando en nosotras como personas'. Ahí fue cuando me dije que era la oportunidad de intentar, al menos, cambiar las cosas o que por fin las futbolistas seamos las que tomemos esas decisiones.

¿Cómo escoger ese relevo teniendo en cuenta el momento histórico que estamos viviendo ahora con el deporte femenino?

Es una responsabilidad muy grande porque creo que el trabajo de Amanda en estos cuatro años ha sido espectacular. Todas las futbolistas solo podemos tener palabras de agradecimiento hacia ella y yo personalmente también en cuanto a esta transición. Me ha puesto las cosas muy fáciles. Ha sido la primera en ayudarme, es la primera en resolverme cualquier duda. De alguna manera seguirá por supuesto vinculada al sindicato como abogada, tenemos a la mejor abogada deportiva. Espero que lo que ha tenido que sufrir Amanda en esa lucha, pues a partir de ahora no necesitemos librar tantas guerras. Ya hay muchos pasos que se han dado. Que sea un camino un poco más de paz, donde sigamos creciendo y sigamos mejorando las condiciones de todas las futbolistas.

"Las mujeres que incomodan simplemente son mujeres que hablan y que expresan su opinión"

Casos como el de Rubiales y el de las situaciones de acoso en el Alhama los vivió como futbolista. ¿Cómo fue desde fuera?

Lo que sentía en ese tipo de casos era frustración. Por cómo podía estar sucediendo aquello. En una máxima categoría, en la selección, con referentes mundiales y vivimos esto... Lo que yo sentía era frustración. Ahora puedo hacer algo. Y si ocurre algo así, que espero que no, insisto, puedo saber que esa frustración, de alguna manera, puedo utilizarla ayudando a las futbolistas. De una manera más personal, hablando con las jugadoras, por mi relación con ellas. Y, ahora sí, con un poco más de poder de actuación.

¿Es muy diferente la Marta futbolista de la presidenta?

De momento totalmente igual y creo que es algo que no me gustaría cambiar. He sido muy transparente siempre como futbolista, muy alegre, muy reivindicativa en los momentos en los que he tenido que serlo y ahora me considero igual. No quiero perder la esencia porque creo que de eso se trata. Soy una futbolista, la cara visible de muchas, y lo que pretendemos yo creo que es eso, la esencia de que somos nosotras las que tenemos que tomar las decisiones.

¿Cómo le gustaría ser como presidenta?

Quiero ser cercana y que se sienta que realmente llevamos a cabo diferentes proyectos y les llega a las jugadoras. Es una función básica, no solo que las jugadoras sepan que estoy aquí, sino que podamos tomar acciones reales para ayudarlas. Siempre menciono la salud mental porque es uno de los pilares básicos para mí, pero podríamos hablar de otros mucho. Quiero que las futbolistas retiradas sientan que su transición es mucho más sencilla. Para mí sería ideal mirar atrás y que eso estuviese ahí.

¿Cómo se ha encontrado los despachos cuando ha llegado?

Si la pregunta va hacia cómo son las relaciones institucionales, yo le puedo decir que ahora mismo maravillosas. No he notado ese carácter machista, ese carácter en cuanto al trato hacia mí. Pero eso es una realidad y no porque yo no lo haya notado no significa que no exista. Eso es algo que muchas veces confundimos. Yo agradezco muchísimo que el trato ha sido muy amable, ha sido maravilloso, de momento estamos hablando con todas las instituciones y en ese sentido estoy muy contenta, pero sé a lo que me enfrento. Y lo sé con orgullo, porque es algo que no cambiaría en absoluto, que es la realidad que yo quiero vivir: luchar siendo mujer, siendo mujer futbolista que ha vivido el barro y es algo que sé que seguramente en determinadas ocasiones me va a generar conflictos como los que menciona, pero que afronto con la misma alegría y con la misma ilusión. Para mí es un orgullo ser lo que soy.

Marta Perarnau, presidenta de Futpro. / Ferran Nadeu

Asume que la incomodidad formará parte de estos años.

Sí. Las mujeres que incomodan simplemente son mujeres que hablan y que expresan su opinión. No por ello no merecemos estar en esos puestos de responsabilidad.

Al final es eso, toda la historia se resume en mujeres que han sido incómodas y que han cambiado las cosas molestando. Usted es una de ellas.

Para mí es un orgullo ser ese siguiente paso, esa siguiente generación de aquellas referentes que hemos tenido. Mencionaría también a las jugadoras que han sido referentes en el mundo del fútbol femenino. Que yo viese a Natalia Pablos y a Alicia Gómez en el Rayo Vallecano jugando la Champions y que después pudiese compartir vestuario con ellas. Desde esa niña futbolista que soñaba con ser como sus referentes hasta ahora, que he tenido la suerte de estar junto a mujeres luchadoras y reivindicativas. No que molesten, sino que comunican y luchan por un camino mucho más sencillo... dentro de lo que sabemos que es el camino de la mujer.

Ahora mismo eres presidenta, pero no sé si te puedo llamar exfutbolista, creo que no, ¿no?

No puedes [ríe]. Y es el paso más complicado, yo creo, de esta decisión o de esta candidatura. Mi idea no era retirarme, ni mucho menos, sí que es verdad que me estaba tomando ya el fútbol de otra manera, pero los psicólogos siempre decimos que la retirada tiene que ser planificada. Yo en ningún momento planifiqué esto, mi retirada no está siendo planificada, entonces siento que aún me queda un poco de fútbol que a lo mejor nunca llega, pero que si en algún momento el sindicato me lo permite, echaré mi ratito.

Como futbolista ha pasado por diferentes contextos. Ha estado en México, uno de los países que está haciendo un gran desembolso económico en fútbol femenino. ¿Cómo vive la comparación con España?

Habría que analizarlo en los diferentes ámbitos. Podríamos hablar a nivel técnico-táctico, que sí que pienso que España lleva muchos años de ventaja. Podríamos hablar de infraestructuras o apuesta directa al futbol femenino. En cuanto a inversión, en México se está haciendo una inversión increíble. Cuando miro atrás, doy muchas gracias al día que decidí salir para crecer y para conocer mundo, porque me aportó una visión diferente que me ha servido para nutrir muchas de mis ideas.

¿Cómo ve la Liga F? ¿Le decepciona el estado actual de la competición?

Hay que ayudar a que la Liga F crezca. Queda mucho por recorrer y en ese sentido el segundo convenio colectivo avanza mucho hacia eso. Es una muestra de que realmente hay gente comprometida queriendo que esto salga hacia adelante. Entre todos tenemos que dar otro pasito más. Creo que tenemos que seguir yendo hacia adelante porque, igual que le digo que el segundo convenio es maravilloso y hubo detrás muchísimo trabajo, queda mucho trabajo por recorrer en cuanto a la profesionalidad. Para que mejore el rendimiento y la competitividad interna.

Hay muchas futbolistas que desde las últimas temporadas han elegido Inglaterra como la liga más profesional a la que irse. España ha pasado de ser el lugar de destino al de salida.

Eso tiene que hacer plantearnos qué está pasando. Si la jugadora está eligiendo ese tipo de destino, es porque hay algo que realmente está nutriendo de otra manera sus necesidades. No sé si es Inglaterra, no sé si es Estados Unidos. Yo siempre creo que tenemos que mirar, como he dicho antes, a otros mundos para coger lo mejor de ellos. Y si la jugadora española está decidiendo marcharse de España, pues a lo mejor sí que tendríamos que ver qué están haciendo ellos bien, qué nosotros no, para intentar replicarlo. Al final lo que queremos todos es que aquí tengamos a las mejores futbolistas.

Otro de los campos en los que hemos avanzado es la selección. La vuelta de Mapi León y Jenni Hermoso es un síntoma real de que se ha cambiado de capítulo.

Se puede representar como un cambio de ciclo real por parte de la Federación Española. Yo me alegro muchísimo por Jenni, me alegro muchísimo por Mapi, por las dos. Creo que son jugadoras que necesitábamos y que merecían estar ahí. Yo también lo interpreto como que parece que ahora cerramos ciclo. Sí que es verdad que es una nueva era, entonces con juzgarla antes de tiempo creo que no ganaríamos nada. Lo que sí podemos "juzgar" es esta vuelta de Jenni y Mapi. Personalmente, lo hago con muchísima alegría y con mucho orgullo de tenerlas en la selección.

Marta Perarnau, presidenta de Futpro. / Ferran Nadeu

¿Cuáles son los objetivos?

Hay varios. Me voy a quedar con tres. Uno de ellos que he hecho mucho énfasis, pero insisto porque es una realidad que he vivido y que además me he formado en ello, es el tema de la salud mental. No solo por lo que creo y lo que la ciencia nos dice ya, que está demostrado que mejora el bienestar como individuo, sino porque siento que si individualmente tratamos mejor y cuidamos más la salud mental de nuestras futbolistas, el rendimiento individual de las jugadoras va a mejorar.

¿El segundo?

Y por otro lado, tengo como dos vertientes que me gustaría que cuando terminen estos cuatro años podamos decir que hemos mejorado un poco. Uno es el tema de mirar abajo. Yo he vivido el fútbol femenino en España, he vivido las diferentes categorías, sé cuáles pueden llegar a ser las realidades de las futbolistas y sé que no es sencillo el conciliar la vida de futbolista con la vida laboral o con estudiar. Hay demasiadas situaciones de abuso de poder, de problemas contractuales que tenemos que intentar lidiar y a mí me gustaría brindarles esa ayuda. Muchas veces nos quedamos solo con lo de arriba, que es maravilloso e insisto que vamos a seguir haciéndolo, pero también que las otras nos sientan cerca.

¿El tercero?

Las retiradas. Es algo fundamental, no porque además ahora me vea en esa situación [ríe], sino porque es la transición más complicada de la carrera deportiva de una futbolista o de una deportista. Realmente no les brindamos las herramientas necesarias como a lo mejor podríamos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ya no son el foco de atención, porque ya no son esas futbolistas que me van a generar un rendimiento. Pero para mí como futbolista, como persona que ha visto a muchas amigas retirarse y tener que enfrentarse a una vida laboral sin experiencia, una vida laboral a lo mejor sin estudios porque no han tenido oportunidad de estudiar, es un reto que me gustaría que pudiésemos abordar de la mejor manera.