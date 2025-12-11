Marcus Rashford, tras visitar un colegio en El Raval: "Comprendo a la perfección la situación de estos niños"

La de Marcus Rashforfd no fue una infancia sencilla, pero el delantero inglés del FC Barcelona la recuerda con cariño. Las dificultades económicas que sufrieron él y sus hermanos viviendo con su madre en Wythenshawe, el suburbio del sur de Manchester donde creció, le han forjado un carácter comprometido que le lleva a involucrarse en proyectos solidarios de forma habitual. Este jueves visitó junto a la directora de la Fundació Barça, Marta Segú, l'Escola Vedruna de El Raval dónde compartió sus reflexiones y algún que otro toque de balón con los alumnos.

"Recuerdo haber tenido una infancia divertida. Siempre fui feliz, pero es cierto que fue complicada. Lo fue más para mis hermanos y mi madre, porque ellos tenían más responsabilidades al yo ser el más joven. Siempre he creído que hicieron un gran trabajo porque siempre fui feliz. No cambiaría nada de mi infancia porque me ha llevado a ser el hombre que soy hoy", afirmó el delantero a los medios tras la visita al centro escolar. El Vedruna forma parte de la campaña 'Escola sense violències' que desarrolla el FC Barcelona en algunos centros con la finalidad de detectar y acabar con el acoso escolar y la violencia de cualquier tipo entre los más pequeños.

Marcus Rashford en l'Escola Vedruna de El Raval. / FCB

Compromiso con las causas sociales

Rashford ha sido siempre un hombre comprometido con las causas sociales. Su madre, Melanie Maynard, crió a sus cinco hijos sola y pluriempleada. Cada mañana, Marcus veía cómo su madre se desvivía por traer a casa el salario mínimo que les servía de sustento mientras en ocasiones se veían obligados a recurrir a los programas de comida social del Reino Unido. "Sé lo que es pasar hambre", llegó a explicar en alguna ocasión en entrevistas concedidas a medios de comunicación británicos a los que afirmó que algunas veces su madre se quedaba sin cenar para cederles a ellos la comida.

Es por ello que su compromiso con la alimentación y particularmente con la infancia ha tenido siempre mucha fuerza en sus proyectos solidarios. Cuando todavía residía en Manchester, el futbolista colaboró con varias iniciativas alimentarias para personas sin hogar y en pandemia, se unió a la campaña de FareShare para garantizar la comida a los niños que habían dejado de ir al colegio por el confinamiento del COVID. En más de una ocasión, además, el futbolista se ha mostrado crítico con la ineficiencia del gobierno británico para poner fin al hambre y la pobreza infantil y ahora, ya plenamente instalado en Barcelona, se ha unido a la última campaña solidaria de la Fundació Barça.

"Siempre tuve claro que quería ayudar si alguna vez tenía la opción de hacerlo y afortunadamente he podido hacerlo. Estoy en un país que no es el mío, pero comprendo a la perfección la situación de estos niños", explicó el delantero tras charlar un rato con los niños de esta escuela altamente multicultural del centro de Barcelona. En el aula, varios alumnos le hicieron preguntas en inglés al jugador, que compartió con ellos consejos y reflexiones.

Marcus Rashford en l'Escola Vedruna de El Raval. / FCB

Luchar por sus sueños

"El mejor consejo que tengo que daros es el que me dio mi madre cuando era más joven de que no tuviera miedo de expresarme ni de hablar de mis pensamientos, sentimientos ni de lo que me apasiona", les compartió el delantero a los alumnos a quienes, antes de obsequiarles con su libro, les confesó que hasta los 15 años jamás leyó. "Nadie me invitó a hacerlo. Más adelante me di cuenta de que es una herramienta maravillosa que ayuda a la gente joven a formar sus opiniones", les explicó.

Tras responder a las curiosidades surgidas entre los alumnos a cerca de su día a día, el futbolista bajó al patio del colegio a dar unos toques y tratar de parar, sin éxito a pesar de que su primera posición en el fútbol fue la de guardameta, los penaltis de algunos alumnos. "Es increíble poder ayudar a otros chicos con situaciones similares a las que yo viví. Poder cambiar las vidas de los niños y verlos felices, no diré que me hace sentir bien conmigo mismo porque es un proyecto que va mucho más allá de mí y queda mucho trabajo por hacer, pero considero que es algo necesario y quizás más adelante si me hace sentir orgulloso. De momento me llena saber que estoy permitiéndoles luchar por ser lo que quieran ser de mayores", afirmó más tarde.

Rashford, aseguró que el simple hecho de haberles motivado a luchar por sus sueños le bastaba para marcharse feliz con la iniciativa. "Me gusta motivar a los niños a creer que aunque vengamos de países distintos, ellos también pueden conseguir salir de situaciones como la mía. Quiero transmitirles que es importante luchar por sus sueños y me gustaría servir de inspiración para que luchen por ser lo que quieran ser. Cuando era niño, la mayoría de las personas a quienes le conté que quería ser futbolista no me tomaban en serio. Mi familia, en cambio, siempre me apoyó", recordó el futbolista. Marcus empezó a jugar a fútbol a los cinco años y con tan solo siete ya entró a formar parte de la academia del Manchester United gracias al apoyo que siempre recibió de sus hermanos y su madre.