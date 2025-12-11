Jordi Cruyff revela que su hija padeció un cáncer muy duro justo al dejar el Barça: "Estaba muy enfadado con el mundo"

Jordi Cruyff ha revelado en un podcast de exfutbolistas que su hija Danae, cuando tenía 18 años, sufrió un cáncer que requirió de quimioterapia y que le mantuvo con la cabeza totalmente apartada del fútbol durante más de un año. "Me encerré en mi cueva; estaba muy enfadado con el mundo. Fue el peor año de mi vida", ha explicado el exdirector deportivo de FC Barcelona.

En el podcast 'Stick to Football', que presentan Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher, Ian Wright y Jill Scott, Cruyff desvela que la mala noticia se produjo poco después de dejar el cargo en el club azulgrana, tras ganar la Liga de Xavi, y escuchaba ofertas de clubs europeos para continuar su carrera como entrenador.

Todo empieza cuando en medio de la conversación sobre fútbol Gary Neville comenta que hubo una temporada en la que Jordi parecía haber desaparecido tras abandonar el Barça, en el que estuvo de 2021 a 2023 como predecesor de Mateu Alemany y Deco: "Fue un poco misterioso y tú dijiste que nadie sabía qué estaba pasando en tu vida y qué había pasado con tu familia", suelta el exjugador inglés.

Y entonces Cruyff se explaya sobre el peor año de su vida y lo que puede llegar a sufrir un padre cuando su hija padece una terrible enfermedad. "Estaba en Barcelona. Habíamos ganado la Liga y esperé al día siguiente. Ya lo tenía pensado de antes, pero esperé al día siguiente, para ir al presidente y decirle: 'Mira, siento que ya está. He cumplido con mi parte. Ganamos la Liga y ya está. Estaba hablando con clubs para volver a entrenar y uno de esos días viví el momento más difícil de mi vida, cuando te enteras de que tu hija tiene cáncer. Entonces tienes que tomar decisiones. En el fútbol siempre pensamos que el fútbol lo es todo. Nos quejamos, tenemos mal humor, buen humor cuando ganamos, todas estas cosas. Y pensamos que es lo más importante del mundo. Pero luego la realidad te da un bofetón. Ahora veo las cosas de una manera diferente a como las veía antes".

La enfermedad de su hija hizo que el fútbol pasase a un segundo plano por completo. "Ni siquiera vi un partido durante más de un año. Veía cinco minutos y apagaba la televisión. Mi cabeza no estaba para eso. Mi cabeza estaba solo en estar allí con mi hija, la operación, el hueso, poner titanio, quimioterapia..."

Admiración por Luis Enrique

Jordi Cruyff reconoce que la entereza que demostró Luis Enrique para afrontar una situación similar a la que él estaba viviendo le sirvió de mucha ayuda. Danae tuvo un cáncer similar al que acabó con la vida de Xana, la hija del técnico asturiano. "Cuando él habla de ello ayuda a mucha gente, incluso sin saberlo. Su fuerza, la forma en que habla, la forma en que él intenta seguir adelante... Le admiro por eso muchísimo, hasta el punto de que el año pasado, cuando fue la semifinal de la Champions League, creo que era Arsenal contra Paris Saint-Germain, volé a Londres solo para sentarme con él media hora y agradecerle todo lo que ha hecho por mí".

Mateu Alemany, Jordi Cruyff y Enric Masip durante el partido de liga entre el FC Barcelona, Barça, y el Betis. / JORDI COTRINA / EPC

"Mi padre falleció. Pero con mi padre, estoy en paz. Él vivió cinco vidas, disfrutó cada instante. Para mí, ese es el orden correcto: abuelo, padre, hijo y hacia abajo. Ese es el orden normal. Con lo otro, no tengo paz. Así que creo que yo también estaba, en cierto modo, muy enfadado con el mundo. Diciendo: 'esto no es justo. Esto no debería ser así. Debería irme yo, no a ella'. Pero luego hay un momento en el que tienes que despertar y decir: 'no me puedo quejar, porque ella está aquí'. Y luego veo a otros que perdieron a su hija. Y ¿quién soy yo para estar enfadado? No puedo estar enfadado. Necesito estar agradecido. Que es probablemente el punto en el que ya estoy ahora desde hace un tiempo. Delante de ella, sabes, tienes que ser fuerte porque ella también necesita ser positiva y creer y tienes que ser... bueno, seamos honestos, ella es probablemente más fuerte que yo", dice en este punto riendo.

Neville introduce en ese momento a Danae en el plató, en medio del silencio total, todos escuchando el relato de Jordi. Danae aparece guapa, con una sonrisa abierta y radiante. "Estoy muy bien y sana, que es lo más importante", comenta, instante en el que, dirigiéndose a su padre, le dice riendo: "No llores". Jordi no está llorando. Su relato está lleno de entereza.

Suerte con la revisión médica

Jordi desvela que la detección del cáncer se produjo casi por casualidad. "Fuimos al hospital un viernes por la tarde de un verano porque se le bloqueaba la rodilla. Fuimos al hospital y en recepción nos dijeron que no, que la cita era el jueves. Lo habíamos cambiado, protestamos, pero el doctor, nos dijeron, no estaba, no había nada que hacer. Justo en el momento en que nos íbamos a casa, de repente oigo una voz y era Paco Biosca, que fue durante 10 años doctor en el Chelsea y al que no había visto en muchos años. Nos entretuvo durante 15 minutos. Y por esas cosas que te hacen creer que hay alguien arriba cociendo las cosas el médico al que teníamos que ver, o no cogió su vuelo o perdió su vuelo, no lo sé, algo sucedió, pero el caso es que regresó un viernes por la tarde al hospital, lo cual es muy inusual, y nos pudo atender".

Jordi Cruyff y Ronald Koeman, en un acto en Barcelona. / JORDI COTRINA / EPC

Y prosigue: "Es un doctor que conozco, que ha visto mis rodillas, las de mi padre y exploró la de mi hija y recuerdo que lo estaba mirando y él cerró los ojos durante 30 segundos. Creo que probablemente estaba pensando: 'Vale, ¿cómo voy a decir esto?' Y luego dijo: 'No creo que sea la rodilla; quiero estudiar esto un poco más. Venid el lunes'. Y ella tenía que coger un vuelo el día siguiente para no volver en dos o tres meses. 'Será mejor que no cojas ese vuelo, venid el lunes'. Y es lo que hicimos".

"Mientras ese lunes le hacían las pruebas, a mí me enviaron a una sala de al lado y estuve hablando con Biosca de fútbol, del Chelsea y tal... Y tras las pruebas nos dieron la noticia: 'tiene cáncer'. Ahí es un momento de shock y es cuando mi vida cambia. Pero qué suerte que el médico perdiera aquel vuelo y la pudiera ver y le dijera que quería examinarla de inmediato. Es nuestro ángel y gracias a él estamos ahora aquí. Nos salvó, porque si ella hubiera volado al día siguiente..."

Danae ahora estudia moda en Milán, que es su gran pasión, y se la ve en el podcast la mar de feliz. "Siempre quise vivir en alguna parte de Italia y amaba la moda y me pilló la enfermedad tras el primer año allí en Milán. Perdí esa pasión un poco pero ahora estoy muy feliz".