Eric García renueva con el Barça hasta 2031: “El sueño es poder jugar toda mi vida aquí”

El FC Barcelona ha llevado a cabo este jueves el acto de renovación de Eric Garcia, el polivalente jugador que este temporada se ha convertido en un activo muy valioso en el equipo de Hansi Flick. Ha disputado todos los partidos de la presente temporada y lo ha hecho en hasta cuatro posiciones distintas. La pasada campaña contribuyó con cinco goles y tres asistencias en 45 apariciones.

El club azulgrana emitió el comunicado oficial de la extensión del contrato hasta 2031 el pasado viernes. El canterano vive su segunda etapa en el Barça después de un periplo en el Manchester City entre 2017 y 2021, un fichaje a coste cero que está demostrando ser todo un chollo. El futbolista de Martorell tuvo que salir cedido al Girona en la temporada 23/24 en busca de minutos, pero desde entonces ha pasado de ser una incógnita a ser todo un seguro.

Eric Garcia, en el acto de renovación de su contrato con el FC Barcelona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Deco, director deportivo del Barça, e Iván De la Peña, representante de Eric Garcia, llegaron a un acuerdo para la continuidad del jugador y hoy lo han acompañado en la firma del contrato junto al presidente Joan Laporta. Posteriormente Eric ha atendido a los medios de comunicación, donde ha respondido con su habitual honestidad y no se ha escondido detrás de la máscara que está obligado a llevar sobre el césped después de sufrir una fractura nasal durante el partido del 5 de noviembre ante el Brujas.

La importancia del Girona

"El sueño desde pequeño era triunfar en el Barça, poder jugar toda mi vida aquí", ha confesado. "En la vida hay momentos en los que no salen las cosas, pero estoy contento de donde estoy ahora mismo". Su paso por el equipo de Míchel fue clave para su desarrollo como futbolista, y fue ahí donde empezó a dar sus primeros pasos como jugador polivalente antes de hacerlo bajo las órdenes de Flick por primera vez contra el Benfica: "Irme al Girona fue importante para sumar minutos. El día del Benfica cambió toda la imagen y el rumbo de la temporada".

Eric García despeja un balón durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

Eric regresó a casa en un momento complicado para el Barça y sin demasiada experiencia a nivel profesional, pero con una formación completa que le permitió adaptarse a las necesidades del entrenador: "Me mantuve tranquilo, consciente de mis cualidades y esa constancia que hace a los grandes jugadores". Ahora goza de la confianza plena de Flick, con el que dijo tuvo una conversación clave en el curso pasado para quedarse, y bromea sobre su polivalencia a la vez que recuerda sus orígenes para proyectarse en el futuro: "Solo me falta jugar de delantero. De pequeño iba al campo con mi abuelo, en a la época del Pep. Ahora somos un equipo joven y tenemos un futuro increíble".

"No es un objetivo, pero tengo este carácter de ayudar que sale natural desde las categorías inferiores", ha respondido sobre una posible capitanía. La verdad es que esta versión actual de Eric hace pensar que algún día podría llevar el brazalete, igual que lo hizo como canterano, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los vigentes capitanes no atraviesa su mejor momento como jugador. Es el caso de Ronald Araujo, quien se ha tomado unos días de desconexión en Israel: "Lo echamos de menos, como jugador y como persona. Le esperamos con los brazos abiertos".