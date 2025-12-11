Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Leire DíezRosalíaUCOMaría Corina MachadoBarcelonaAliança CatalanaReal MadridRescate bancaCiudad de sombrasLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025
instagramlinkedin

FÚTBOL

Una emboscada de ultras del Jagiellonia a aficionados del Rayo Vallecano en una autopista de Polonia se salda con 10 heridos

Imagen del Rayo Vallecano - Valencia de Liga.

Imagen del Rayo Vallecano - Valencia de Liga. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Aficionados del Rayo Vallecano han sido emboscados y atacados en el autobús que ocupaban por un grupo de decenas de aficionados del Jagiellonia, rival polaco del conjunto madrileño este jueves (18.45 horas) en la Conference League, armados con martillos y otros objetos.

Una decena de personas resultaron heridas, tres de ellas hospitalizadas, mientras que la policía detuvo a siete individuos. Según medios polacos, un grupo de aficionados españoles fue agredido en plena noche del miércoles al jueves en la autopista S8 entre Varsovia y Bialystok, por ultras polacos enmascarados y vestidos de negro, armados con palos, martillos y otros objetos.

Cerca de Ostrów Mazowiecka, dos coches bloquearon la carretera para atacar el autobús con aficionados rayistas, unos 50, en una especie de emboscada nocturna.

El Rayo Vallecano visita este jueves a las 18.45 horas al Jagiellonia en la penúltima jornada de la fase de liga de la Conference League, un duelo crucial para que el conjunto de la franja siga aspirando al 'top 8', ante un equipo polaco invicto en la competición y que no pierde como local a nivel continental desde hace más de un año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jordi Villacampa: 'Cuando jugaba me habría ido bien un psicólogo, pero entonces se veía de débil
  2. Reunión de urgencia en el Real Madrid: Florentino deja a Xabi Alonso al borde de la destitución
  3. El expresidente del Club Laietà dice en el juzgado que los pagos del Barça por las molestias de las obras fueron legales
  4. El Celta ridiculiza al Real Madrid en el Bernabéu
  5. Así le ha hecho la cama el vestuario del Real Madrid a Xabi Alonso
  6. Elena Congost hace historia en su regreso a la competición en València: 'No corría desde los Juegos de París
  7. Koundé apaga el bochorno alemán y el Barça se levanta en la Champions
  8. Xabi Alonso se disfrazó de Mourinho y Carvajal asaltó al árbitro: 'El nivel que dais y luego lloráis en rueda de prensa

La Comisión Antiviolencia propone el cierre del estadio del Sevilla durante un mes

Una emboscada de ultras armados con martillos a aficionados del Rayo Vallecano se salda con 10 heridos en Polonia

Una emboscada de ultras armados con martillos a aficionados del Rayo Vallecano se salda con 10 heridos en Polonia

Míchel defiende a Gazzaniga y dice que el portero suplente no quiere jugar en Girona

Los jugadores del Madrid respaldan a Xabi Alonso pese a la derrota ante el City: "Estamos al 100% con el míster"

Los jugadores del Madrid respaldan a Xabi Alonso pese a la derrota ante el City: "Estamos al 100% con el míster"

Eric García renueva con el Barça hasta 2031: “El sueño es poder jugar toda mi vida aquí”

Eric García renueva con el Barça hasta 2031: “El sueño es poder jugar toda mi vida aquí”

El arte de Boca Juniors se instala en Barcelona

El arte de Boca Juniors se instala en Barcelona

Infarto a 400 metros de la meta del Maratón Valencia: "Pensaba que no lo contaba"

Infarto a 400 metros de la meta del Maratón Valencia: "Pensaba que no lo contaba"

Marta Perarnau, presidenta del sindicato mayoritario del fútbol femenino: "Si cuidamos más la salud mental de nuestras futbolistas, el rendimiento va a mejorar"

Marta Perarnau, presidenta del sindicato mayoritario del fútbol femenino: "Si cuidamos más la salud mental de nuestras futbolistas, el rendimiento va a mejorar"