Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate bancaRobe IniestaMaría Corina MachadoPeste porcinaLeire DíezBarcelonaReal Madrid
instagramlinkedin

Opinión | Apunte

Carme Barceló

Carme Barceló

Camino del mingitorio

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, durante el partido frente al Manchester City.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, durante el partido frente al Manchester City. / Óscar J. Barroso / Europa Press

Historia que tú hiciste, historia por hacer. Le va que ni pintada la letra del himno del Real Madrid a su entrenador. Leyenda blanca, su futuro pende de uno de esos hilos del palco de los que habló Piqué en su día. No hizo caso del consejo de su colega, y sin embargo amigo, Guardiola. No meó con la suya ni ante el Manchester City, ni ante el Celta ni hace semanas. La colonia que sí orinó olía más a Ancelotti que a otra cosa.

Pep, que no da puntada sin hilo, a la par que le animaba a ser el entrenador que muere con sus ideas le dejaba con el trasero al aire. Porque pedirle que sea fiel a sí mismo significa que ahora no lo es. O no le dejan. Me inclino más por lo segundo. Lo cierto es que el Bernabéu volvió a pitar a los suyos, sobre todo a Vinicius, por mucha mejora que presentara respecto al desastroso partido ante el Celta y por mucho que la megafonía intentará aminorarlo. Personalizaron la protesta en los jugadores, que deciden cuándo se motivan y sus horas valle. Eso le asegura unas semanas más el puesto a Xabi Alonso pero no la calma. A Florentino Pérez no le gusta nada que lo cuestionen públicamente. Nada.

A Guardiola le va la marcha, léase el feudo blanco y sus actores. Dejó la frase del orín para la historia y sumó su séptima victoria en el estadio de la capital, convirtiéndose en el técnico que más veces lo ha conseguido, incluido aquel 2-6 histórico. Lo recordó tras la victoria porque sabe lo que escuece.

Courtois pudo aguarle la fiesta -a este hombre no hay que ponerle un piso: hay que ponerle un pueblo- pero este Madrid carece de talento y firmeza futbolística. Compitió y maquilló algo la crisis, hubo poca autocrítica en el vestuario pero ésta sigue ahí y ha sido el respetable el que se ha rebelado y no quiere que esta agonía se alargue más. Pidió la pastilla para subir la tensión, que funcionó, aunque siempre te lleva a visitar más veces el mingitorio.

Luego ves que Doku y Savinho se los mean a todos y se te llevan los demonios. Disculpen ustedes y mi director este artículo un punto soez, pero el diccionario de Guardiola señala el camino. El de las palabras en minúsculas y el del fútbol con mayúsculas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL