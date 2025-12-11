Bueno para Alonso, bueno para Guardiola, bueno para el City, bueno para el Barça, malo para el Madrid

En el peor Real Madrid-Manchester City de todos los tiempos ¡y mira que han hecho grandes partidos!, Xabi Alonso salvó su cabeza…perdiendo. A saber el lío que tiene Florentino Pérez en la cabeza para que, ahora, sus portavoces digan, cuenten, expliquen, justifiquen que no lo despedirá (aún).

Bueno para Alonso porque le dan, dicen, otro partido más de plazo, el domingo, en Vitoria, ante el Deportivo Alavés. ¿De verdad alguien piensa que 90 millones de euros le van a ganar a 1.248? ¿En serio? Hombre, es evidente que si eso ocurre, que no sucederá, Alonso será despedido. Pero, pese a eso, hay dos o tres voceros que cuentan que la prueba de fuego ¿otra más? ¿en serio? será la semifinal de la Supercopa de España, en Arabia Saudí, frente al Atlético, el 8 de enero.

Bueno para Pep Guardiola, que pareció no querer hacer leña del árbol caído con un nuevo Manchester City que está a años luz del que había deslumbrado en el Santiago Bernabéu. Llegó al Bernabéu ¡anda que no le gusta ganar en ese estadio!, le dijo a su amigo (y alumno) Xabi Alonso que mease con la suya, dejó claro que quien manda en el Real Madrid es ‘Flo’ y, sin apenas hacer nada, volvió a ganar en la Casa Blanca.

El Madrid de Alonso solo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos, pero el tolosarra seguirá en el banquillo en Vitoria, el domingo y, dicen, se comentan, que volverá a tener otro examen final, en Arabia Saudí, en las semis de la Supercopa, ante el Atlético.

El ‘nen de Santpedor’, el que mea colonia, es el entrenador que más veces ha ganado en esa lata de sardinas (7), por delante del mítico Helenio Herrera (HH). Y, sí, Pep, ahora, forma parte de esa tribu de milmillonarios equipos ingleses que, de los últimos 10 enfrentamientos con conjuntos españoles en esta Champions, ha ganado 9. “Pero en el juego de la Champions no se trata de estar bien en diciembre, se trata de estar fabuloso en mayo”, dijo el martes el ‘míster’ catalán.

Bueno para el Manchester City, que después de haber vivido una de las peores temporadas en su década prodigiosa (o casi), ya es cuarto, tras Arsenal (¡vaya con Arteta, que lo ha ganado todo!), Bayern de Munich y PSG. Y, por descontado, ha quedado claro que, en el MCity, quien manda es Pep, que anoche se atrevió a cambiar a sus dos estrellas, Haalland y Foden, sin que ninguno de los dos, todo lo contrario, hiciesen un solo gesto de reprobación, mientras Alonso mantenía en el campo al peor Vinicius Jr. en años.

MADRID, 10/12/2025.- Los técnicos del Real Madrid, Xabi Alonso (d) y del Manchester City, el español Pepe Guardiola, se saludan antes del inicio del encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan hoy miércoles Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Juanjo Martín / Juanjo Martín / EFE

Bueno para el Barça, claro que sí, porque siempre es bueno para el conjunto culé ¡ya no digamos para la ‘gent blaugrana’! que el Real Madrid pierda y pierda en la Champions, su competición fetiche. Y también bueno para el Barça porque, visto lo visto (solo dos victorias en los últimos ocho partidos), los barcelonistas celebran con cánticos de “¡Xabi, quédate!”, la continuidad de Alonso.

Y malo para el Madrid, por descontado. No tiene sentido que si Florentino Pérez, que todavía no ha tenido un solo gesto para desmentir que está cargándose de razones para despedir a Alonso, cree que el tolosarra no es el entrenador que creía lo mantengo en el banquillo con esta imagen tan irregular, mala, pobre.

Las cinco bajas, la ausencia de Mbappé, la derrota mínima ante el MCity (1-2), la sensación de que los ingleses no fueron superiores y la buena clasificación en la Champions salvan, de momento, a Xabi Alonso, que sigue sin convencer a Florentino Pérez, que se mantiene en silencio.

Dos victorias en los últimos ocho partidos, el Santiago Bernabéu pitando a Vinicius Jr. en el minuto 23, en el minuto 59 y en el minuto 94. Aplausos a la aparición en el campo de Endrick, en un claro signo de “¡ya era hora que lo sacases, Xabi!” Y sonora pitada final de la afición cuando acabó el partido. El dedo acusador del Bernabéu sigue señalando hacia abajo.

El desencanto merengue también tiene un precedente: el recuerdo, la comparación, de cómo fue el aterrizaje (ilusionante como el de Alonso en el Real Madrid) de Hansi Flick en el Barça, cuya idea y desparpajo empezó a los 15 días de hacerse cargo de los culés, en Valencia, con Casadó y Bernal, y sin Pedri. Por contra, el Real Madrid de Alonso, que lleva seis meses en el cargo, no juega a nada, ni hay sistema, ni plan B y sigue agarrado a Courtois, que anoche se comió el primer gol, y Mbappé, que de los 15 partidos en los que ha marcado, el Real Madrid ha ganado 13 y, de los siete en que no ha goleado, los blancos solo han ganado dos. En Vitoria, lo alinearán hasta cojo.