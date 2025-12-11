El arte de Boca Juniors se instala en Barcelona

Boca+Arte. El nombre resume con la máxima brevedad el contenido de la exposición, aunque no basta para acotar la dimensión que posee Boca Juniors, el club argentino más popular en todo el planeta. El arte del club bonaerense se ha instalado en Barcelona hasta el 20 de diciembre para mostrar las múltiples, infinitas expresiones de la pasión por un deporte, una entidad, unos colores, acaso una forma de vida.

Este viernes se celebra el Día del Hincha (de Boca). El 12 del 12 figura en el santoral pagano auriazul como una fecha señalada, una más. La exposición se traslada del Consulado de Argentina hasta el bar La Gratitud, en el barrio de Gràcia, y este sábado, en La Nau, en Poble Nou, está convocada la participación ciudadana para el 'Cancionero popular del 10' que, como su nombre insinúa, se dedica a la figura de Diego Armando Maradona.

Diferentes imágenes de Diego Maradona. / Camila Sosa

120 años, 5 años

Boca Juniors ha cumplido 120 años (desde 1905), y tan recordada es la fecha de la fundación como los 5 años transcurridos desde la muerte de Maradona (25 de noviembre de 2020), un hilo conductor fundamental en la muestra, un dios que trasciende de los colores por el ser el líder que dio al país el segundo Mundial de su historia. El tercero es el de Lionel Messi, que ya tendrá su merecido.

Boca da para una exposición y mucho más. En la ciudad donde nació el més que un club, Camila Rabinovich, la directora de la muestra, ha trasladado una pequeña porción de un proyecto que nació en 2023, que ha pasado por tres escenarios emblemáticos de Buenos Aires (Centro Cultural San Martín, La Bombonera -por supuesto-, y la Legislatura) y que tendrá otras paradas.

Camila Rabinovich, la directora de la exposición / Tomás Sapia

Maradona y Riquelme

Alguna será, o debería ser, Nápoles, la otra patria del maradonismo, y que se cuela entre las obras de arte a través de las fotografías y los libros de Ciro Pipoli. Ni un mínimo signo, ni un breve guiño se atisba en la sala a la estancia por dos temporadas de Maradona en el Barça. Mucho menos en el pequeño altar donde rezarle justo al lado de la simulación del moderno Gauchito Gil.

Boca rebasa la figura del llorado ídolo, que inevitablemente permanece en las distintas obras de los 13 artistas que se exponen de los 17 reunidos por Ravinovich, bostera de corazón, naturalmente. Entre ellos hay un apellido ilustre de la comunidad boquense: Riquelme.

La camiseta de Boca con una serigrafía. / Tomás Sapia

De nombre Gastón, y hermano de Juan Román, el actual presidente, aporta el trabajo 'Todo se cura con amor'. Es el más reciente: resume el emocionante homenaje tributado en octubre tras la muerte de Miguel Ángel Russo, el entrenador que debió abandonar el banquillo xeneize por el cáncer que sufría.

El 'Proyecto Pelusa', por ejemplo, es un libro de fotografías aportadas por personas que pudieron retratarse con Maradona y detallan las circunstancias y el lugar del encuentro con el mito. Pancho Monti, por su parte, en 'Bomboneras' compone un álbum con imágenes de aficionadas, y Bruno Acanfora, en la fusión del arte físico y digital ha versionado antiguas obras pictóricas con figuraciones boquenses.