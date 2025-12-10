Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos partidos de sanción para Endrick, Carreras y Carvajal por "protestas" y "menosprecio" al árbitro del Madrid-Celta

Real Madrid - RC Celta

Real Madrid - RC Celta / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Europa Press

Europa Press

MADRID
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó este miércoles dos partidos de sanción para los jugadores del Real Madrid Endrick, Álvaro Carreras y Dani Carvajal, por sus "protestas" y "menosprecio" al árbitro el pasado domingo en el duelo de la jornada 15 de LaLiga EA Sports contra el RC Celta.

La derrota (0-2) contra el equipo celeste sigue acarreando malas noticias para el conjunto blanco tres días después, con la resolución disciplinaria de un final caótico y de tarjetas. Quintero González expulsó en los últimos minutos a Carreras y también a Endrick, quien estaba en el banquillo, con roja directa.

"Eres malísimo"

El acta del colegiado del Comité Andaluz reflejó que Carreras le dijo "eres malísimo", y que el delantero brasileño se dirigió al cuarto árbitro "en voz en grito" y tuvo que "ser sujetado por el cuerpo técnico". El Comité de Disciplina anunció una sanción de dos partidos de suspensión para cada uno por "protestas" y "actitud de desconsideración y menosprecio" hacia los árbitros.

Carreras habla con el cuarto árbitro junto a Xabi tras expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Celta

Carreras habla con el cuarto árbitro junto a Xabi tras expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Celta / Manu Fernandez / AP

Por otro lado, el acta del partido del domingo también reflejó cómo el capitán del Madrid, Dani Carvajal, increpó al colegiado en el túnel de vestuarios y le dijo "el nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa". Por esto, el de Leganés tendrá también dos partidos de sanción, por "menosprecio o desconsideración".

