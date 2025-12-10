INDUSTRIA DEL DEPORTE
Pogba invierte en una escudería de camellos en Arabia Saudí
Paul Pogba, campeón del mundo con Francia en 2018 y actualmente en las filas del Mónaco junto a Ansu Fati, se ha convertido en accionista y en embajador de la escudería saudí de carreras de camellos Al-Haboob, que se trata del primer equipo profesional en el mundo sobre esta disciplina.
"Esta oportunidad me ha emocionado al nivel más profundo, el de la cultura, la herencia y la narración. Quiero ser parte de un proyecto que va más allá del deporte, que une a la gente y resalta tradiciones que merecen ser celebradas", dijo Pobga, en un mensaje publicado este miércoles en redes sociales.
El centrocampista decidió apostar por Al-Haboob con el objetivo de "crear la primera liga profesional de carreras de camellos regida a nivel internacional".
Lastrado por las lesiones
El ex del Juventus de Turín y Manchester United, quien fue una de las figuras de proa de la marca Adidas, trata de salir del ostracismo deportivo en el que cayó hace algo más de dos años, cuando fue castigado a 18 meses de sanción por un positivo de testosterona.
Pogba, de 32 años y 91 veces internacional, estuvo un tiempo sin equipo tras cumplir la sanción hasta que fichó este verano por el Mónaco.
En el club del Principado, ha estado lastrado por las lesiones y solo disputó sus primeros minutos a finales de noviembre, cuando regresó a la competición tras 811 días de ausencia. Hasta el momento, solo suma tres breves apariciones en partidos de Liga local con su nuevo club.
