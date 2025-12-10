Sucesos
Los Mossos expulsaron a 17 ultras alemanes en el Camp Nou en el Barça-Eintracht de Champions
También hay cinco arrestados a requerimiento judicial y 12 investigados por robo
El incivismo de los seguidores del Eintracht: bengalas encendidas lanzadas hacia los aficionados del Barça
El dispositivo de seguridad de los Mossos d'Esquadra en el partido de Champions celebrado este martes en el Camp Nou entre el Barça y el Eintracht se saldó con cinco detenidos por requerimiento judicial en las inmediaciones del estadio, concretamente en el metro de Collblanc, según han explicado fuentes policiales. Se trataría de delincuentes habituales que estarían por la zona antes del partido para ver si podían cometer algún robo aprovechando la alta afluencia de personas.
Al haber numerosas patrullas cerca del Camp Nou los agentes los detectaron y los arrestaron. Además, los Mossos investigan a otras 12 personas por delitos de hurto y apropiación indebida y han puesto 12 denuncias administrativas por llevar pequeñas cantidades de droga o alguna arma blanca.
Los Mossos también tuvieron que actuar dentro del estado ante los incidentes que provocaron los aficionados ultras del Eintracht, que encendieron bengalas, hicieron lanzamiento de objetos contra espectadores azulgranas de la gradería más cercana y rompieron vallas y asientos. Por eso, los policías expulsaron a 17 aficionados de dentro del Camp Nou.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jordi Villacampa: 'Cuando jugaba me habría ido bien un psicólogo, pero entonces se veía de débil
- El expresidente del Club Laietà dice en el juzgado que los pagos del Barça por las molestias de las obras fueron legales
- Reunión de urgencia en el Real Madrid: Florentino deja a Xabi Alonso al borde de la destitución
- El Celta ridiculiza al Real Madrid en el Bernabéu
- Elena Congost hace historia en su regreso a la competición en València: 'No corría desde los Juegos de París
- Xabi Alonso se disfrazó de Mourinho y Carvajal asaltó al árbitro: 'El nivel que dais y luego lloráis en rueda de prensa
- Koundé apaga el bochorno alemán y el Barça se levanta en la Champions
- El sueño imposible de Sergio Ramos: regresa a Europa para retirarse jugando el Mundial