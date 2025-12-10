Los Mossos expulsaron a 17 ultras alemanes en el Camp Nou en el Barça-Eintracht de Champions

El dispositivo de seguridad de los Mossos d'Esquadra en el partido de Champions celebrado este martes en el Camp Nou entre el Barça y el Eintracht se saldó con cinco detenidos por requerimiento judicial en las inmediaciones del estadio, concretamente en el metro de Collblanc, según han explicado fuentes policiales. Se trataría de delincuentes habituales que estarían por la zona antes del partido para ver si podían cometer algún robo aprovechando la alta afluencia de personas.

Al haber numerosas patrullas cerca del Camp Nou los agentes los detectaron y los arrestaron. Además, los Mossos investigan a otras 12 personas por delitos de hurto y apropiación indebida y han puesto 12 denuncias administrativas por llevar pequeñas cantidades de droga o alguna arma blanca.

Los Mossos también tuvieron que actuar dentro del estado ante los incidentes que provocaron los aficionados ultras del Eintracht, que encendieron bengalas, hicieron lanzamiento de objetos contra espectadores azulgranas de la gradería más cercana y rompieron vallas y asientos. Por eso, los policías expulsaron a 17 aficionados de dentro del Camp Nou.