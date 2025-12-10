Los jugadores del Madrid respaldan a Xabi Alonso pese a la derrota ante el City: "Estamos al 100% con el míster"

A Pep Guardiola, arquitecto de obras monumentales en el Santiago Bernabéu cuando llevaba los planos del FC Barcelona, le estaba costando en los últimos años mantener el edificio en pie al frente del Manchester City. Dos derrotas, dos empates y una sola victoria constituían el balance de un enfrentamiento que ha perdido excepcionalidad, de tan rutinario que se ha hecho. Ahora está totalmente equilibrado tras el triunfo pedestre y justito de brillo, pero triunfo al fin y al cabo, de este miércoles.

Guardiola, figura irresistible para el madridismo sociológico, ya sea por irritante fascinación, perdía por una vez foco ante la debilidad de Xabi Alonso, pese a su ocurrente frase de la previa sobre las formas de orinar. Ni blancos ni blues se jugaban el pellejo en la Champions. La única piel que podía quedar hecha jirones era la del entrenador donostiarra. El partido examinaba esencialmente a una sola persona. Tenía su punto de crueldad. Y, sin embargo, la pitada del Bernabéu que se escuchó al final del partido quizá no iba dirigida al señor del banquillo. O no exclusivamente.

Los técnicos del Real Madrid, Xabi Alonso (d) y del Manchester City, el español Pepe Guardiola, se saludan antes del inicio del encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan hoy miércoles Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. / Juanjo Martín / EFE

Los jugadores podrían estar también bajo el foco. A Vinicius se le abucheó en algún momento. Y los demás corrieron y lucharon como raramente se les ha visto esta temporada. La ausencia de Mbappé, el santo hacedor, no deprimió a los futbolistas. Al contrario. Parecieron revolverse ante la corriente negativa. Le pusieron la intensidad que tanto han echado de menos los aficionados y analistas de la actualidad blanca. ¿Será suficiente esta nueva imagen para que Florentino Pérez indulte a un entrenador en el que no da muestras públicas de confiar plenamente?

En las radios de Madrid se hablaba de "derrota digna", pero el paisaje de los resultados invita a meterse en un agujero y no salir. Cuatro derrotas, tres empates y una victoria. Demoledor. Sin embargo, los jugadores que comparecieron ante los medios de comunicación se posicionaron en defensa del técnico, algo que no había ocurrido mucho hasta ahora.

"Lo hemos dado todo"

"Hemos demostrado que estamos detrás del míster, lo hemos dado todo y hemos jugado un buen partido", declaró Courtouis. "El vestuario está con Xabi Alonso al 100%, aunque estemos viviendo una situación atípica. Los jugadores tenemos que cambiar la actitud y hoy ya se ha visto un cambio", ha aportado Asencio.

¿Y Alonso? El vasco compareció con el rostro compungido, la frustración evidente, pero con un mensaje de aparente confianza. "No estamos contentos, pero no tenemos nada que reprocharnos. Agradezco a los jugadores su actitud. Lo hemos internado hasta el final. Lo que pasa es que hay momentos en que cualquier golpe te hace daño. Con un penalti se han puesto por delante cuando teníamos el partido controlado. El equipo lo ha intentado, hemos tenido ocasiones y nos ha faltado finura en el remate. Pero no tengo nada que reprochar a nadie", ha señalado.

Alonso no quiso especular sobre su continuidad. "Estoy preocupado por el siguiente partido, eso es lo que me preocupa. Lo importante es el Real Madrid. Esto no va de mí. Juntos podemos darle la vuelta", concluyó.

Guardiola, por su parte, admitió que su equipo no ha jugado un gran partido. "Hemos estado peor que otras muchas veces que no hemos ganado. Como el Madrid tantas veces, hemos ganado sin encontrar el juego", dijo el entrenador que más veces ha derrotado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Siete ya.