Fastidio de Lamine Yamal con la sustitución; Flick le resta importancia: "Lo acepto, no hay problema"

Faltaba un minuto para llegar al 90 y Hansi Flick decidió sustituir a Lamine Yamal para dar entrada a Roony Bardghji. No le gustó la decisión al delantero de Rocafonda, que se marchó haciendo algunas muecas de fastidio. Nada ostentoso, como Vinicius. Solo cierto gesto de disgusto. Salió estrechando la mano al entrenador alemán y se sentó con expresión de cansancio y a la vez de contrariedad. Lo dicho, nada que no se haya visto antes a otros futbolistas.

Flick admitió que el atacante estaba molesto, pero no le dio importancia. "Lamine ha tenido una pequeña decepción en el cambio, pero tenía una tarjeta amarilla y necesitábamos piernas frescas a falta de cinco minutos", dijo ante los micrófonos de Movistar+. "Lo acepto y no hay problema", subrayó luego en rueda de prensa.

Se da la circunstancia de que Lamine Yamal se perderá el próximo partido de la Champions por acumulación de tarjetas amarillas. Y cabe constatar que antes que él ya fueron sustituidos pesos pesados como Lewandowski y Raphinha. Y Fermín en el descanso. La victoria ante el Eintracht, y el hecho de mantener con vida la posibilidad de acabar entre los ocho primeros, desactivó cualquier conflicto. También el talante comprensivo de Flick.

"La próxima vez lo dejaré desde el principio en el banquillo", bromeó. "A ver, simplemente Lamine es como es. Entiendo totalmente a Lamine, porque él cree que puede jugar todo los momentos. Me parece bien, yo no tengo ningún problema. Lo entiendo perfectamente porque también he sido jugador. Quizás yo no lo mostraba así pero lo acepto sin problemas".

La aportación de Rashford

Sobre el partido, el entrenador azulgrana se describió como "contento". "Son tres puntos que son importantes, hemos controlado el partido y no era fácil. Ellos han defendido muy profundos sin generar muchos espacios, aunque hemos podido generar oportunidades".

Hansi Flick, en el partido ante el Eintracht en el Camp Nou. / Jordi Cotrina

Flick destacó la aportación de Marcus Rashford en la segunda parte e insistió en fijarse en sí mismo y no mirar los resultados de los demás. No hace falta impacientarse para ver si se concluye entre los ocho primeros, ahorrándose así una eliminatoria. "Nos tenemos que centrar en nosotros mismos y conseguir seis puntos más de los que tenemos. Tenemos que fijarnos en estas cosas como el goal average, pero lo importante es conseguir esos seis puntos", insistió.