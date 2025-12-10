Evenepoel y Lipowitz correrán la Volta a Catalunya

La Volta a Catalunya ya tiene prácticamente confirmadas a dos de sus grandes estrellas: Remco Evenepoel, que en 2026 correrá con Red Bull Bora, y su nuevo compañero de equipo, Florian Lipowitz, estarán en la prueba catalana, que se disputará entre el 23 y el 29 de marzo de 2026. En una temporada especial para el corredor belga, que cambia de equipo en busca de nuevos retos, Evenepoel disputará la Volta a Catalunya en preparación de su gran desafío de la temporada, un nuevo intento al trono del Tour de Francia.

La Grande Boucle será de hecho la única vuelta de tres semanas que Remco afrontará en 2026: no estará por tanto ni en la Vuelta ni en el Giro. Primoz Roglic, por su parte, otra de las estrellas del Red Bull Bora (un equipo que este año pretende dar un salto de calidad importante), no correrá en Catalunya y se decanta por la vuelta al País Vasco, la Itzulia.

Una Volta de altura

La Volta Ciclista a Catalunya se volverán a reunir en Catalunya los mejores equipos y ciclistas del panorama internacional. El trazado incluirá tres finales en altura, varias sedes inéditas y un itinerario exigente y variado que recorrerá buena parte de la geografía catalana. Paralelamente, la Volta femenina también ha revelado las tres etapas que disputará el 19, 20 y 21 del mes de junio, con la participación de algunos de los mejores equipos femeninos del mundo.

Con todas las localidades de salida y llegada confirmadas, la próxima edición de la Volta volverá a situar Catalunya en el centro de la atención ciclista mundial del 23 al 29 de marzo. La carrera, integrada en el calendario UCI World Tour, vive un momento de plenitud gracias a los éxitos deportivos y organizativos de los últimos años, que la consolidan entre las pruebas más prestigiosas del panorama internacional.