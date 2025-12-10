Un Barça apático resuelve ante el Benfica (3-1)

Este es un Barça gris. Las lesiones y la falta de efectivos están terminando de condenar a un equipo que, pese a resolver, no convence. Contra el Benfica volvió a verse una versión triste, hasta cierto punto desganada. Como si se hubiera quedado huérfano de ese fútbol que maravilló al mundo. Sin ritmo ni verticalidad, las azulgrana sufrieron ante el conjunto portugués. Se llevaron los tres puntos y encaminaron la clasificación, pero no dejaron la mejor de las sensaciones.

Sobre el Johan Cruyff planea una sensación de desasosiego generalizada. Era tarde de Champions, pero no existía esa magia presente en otras ocasiones. El equipo se contagió de esa energía y, sobre el verde, estuvo espeso. Con poca movilidad, los espacios eran apenas inexistentes. Y construir así es prácticamente imposible. Lo intentaron las azulgrana de lejos un par de veces, pero el balón terminó lejos de la portería. Antes de la media parte, el conjunto de Pere Romeu vio recompensado su dominio con el primer tanto del encuentro. Se abonó a Ewa Pajor, la máxima goleadora, que con un disparo cruzado a media altura pudo superar a Pauels.

Aunque, con el tanto, esa sensación inicial no desapareció. Y en la reanudación, el Benfica consiguió devolver el empate al marcador. Un balón colgado al área que Mapi no consiguió rechazar con eficiencia, le cayó a Gasper, que habilitó a Davidson para resetear el encuentro. El Barça no se inmutó, eso sí. No hubo nervios ni angustia, y a los pocos minutos la moneda le salió cara. Ucheibe se marcó en propia puerta el tanto que rompía el empate a favor de las azulgrana después de un mal rechace que terminó con el balón dentro de su propia portería. Las azulgranas consiguieron poner tierra de por medio en el luminoso gracias a la diana de Laia Aleixandri.

La buena suerte que tuvo el Barça para el primer gol no se repitió desde los once metros. Alexia Putellas erró un penalti después de que la colegiada señalara manos de Davidson dentro del área.

El estado de ánimo del equipo desprende frustración. Los tres puntos aligeran la carga de un partido (y un momento) donde las dudas siguen ensombreciendo un equipo que llegó a reinar en Europa. Ahora mismo, ese recuerdo queda lejano pese a ser líder en la tabla. Ni el momento ni los recursos son los mismos, pero este vestuario mantiene las ganas pese a verse desprotegido por los despachos.