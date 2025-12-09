Viaje espiritual de Ronald Araujo a Tierra Santa para recuperarse de sus problemas de salud mental

Ronald Araujo ha cogido un vuelo esta mañana en dirección a Tel Aviv para un viaje de carácter espiritual en Tierra Santa. Según ha avanzado el diario Sport, el central uruguayo, de baja para cuidar de su salud mental, ha solicitado permiso al club para realizar una escapada de unos días con la intención de desconectar y recuperarse del estrés emocional que padece y que le ha apartado del equipo desde el partido de Champions ante el Chelsea, en el que fue expulsado en la primera parte por dos acciones impetuosas.

Araujo, hombre de fuertes convicciones religiosas, busca la calma dentro de la zozobra interior con un viaje por distintos puntos de interés espiritual y cultural de Israel, en particular de Jerusalén. Tanto desde la directiva como del cuerpo técnico ha habido comprensión por la situación del defensa central y se le ha transmitido respaldo absoluto, con la voluntad de que retorne únicamente cuando se sienta preparado. La intención es que este paréntesis le permita volver con fuerzas renovadas.

Araujo se lleva por delante a Cucurella, en la acción que le costó su expulsión en Stamford Bridge. / NEIL HALL / EFE

Hansi Flick ya subrayó en rueda de prensa que se trata de “un tema privado”, reforzando la voluntad del club de proteger al futbolista en un momento especialmente delicado. Laporta también expresó recientemente su apoyo público: "A Araujo tenemos que animarle; he hablado con él y me mostró agradecimiento y que estaba motivado. Creo que puede volverse a motivar; tenemos que dejar que los profesionales actúen. Es un hombre muy sensible, pero sabe que el club le está ayudando; es nuestro capitán".

Los representantes del futbolista, durante una visita a la Ciutat Esportiva, trasladaron a Deco la necesidad de concederle al jugador unos días de tranquilidad para reencontrarse consigo mismo.