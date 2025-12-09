Ya verán, Guardiola se deshará en elogios hacia Alonso antes de intentar ganarle

18.45 horas. Hoy. Sala de prensa del majestuoso y ruidoso (las pitadas allí suenan en estéreo) Santiago Bernabéu. Uno de los lugares más míticos en la brillante y exitosa carrera deportiva de Pep Guardiola. El escenario del ‘puto amo’.

La de esta tarde es una de las conferencias de prensa más esperadas de la temporada. Un lugar donde el 75% de los presentes consideran que el ‘nen de Santpedor’ no se merece la fama que tiene. Un sitio donde lo consideran el chico que mea colonia. Una platea que comparte, con descaro y sin una sola prueba, que los títulos conquistados por Guardiola, en el Barça, son regalo de Negreira.

El Santiago Bernabéu, el viejo y el nuevo, el tradicional y la lata de sardinas, es, sin duda, el lugar donde Guardiola más disfruta cuando gana y, por tanto, el estadio donde más le apetece jugar bonito y ganar. Un sitio al que el extécnico del mejor Barça de todos los tiempos (o casi) llega cuando está casi en llamas y con su colega de banquillo, Xabi Alonso, contra las cuerdas.

Pep Guardiola recordará, hoy, en el mismísimo Santiago Bernabéu, que Xabi Alonso hizo un trabajo "increíble y admirable" en el Bayern Leverkusen y pedirá tiempo para el tolosarra.

Pero, descuiden, hoy Pep Guardiola seguirá siendo un señor y no solo continuará la línea marcada por Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, el pasado domingo, pidiendo paciencia, tiempo y elogiando la categoría del tolosarra como entrenador sino que aún irá más lejos preguntándose, ya verán, cómo es posible que el Real Madrid esté cuestionándose su continuidad.

“Xabi hizo un trabajo increíble en el Bayer Leverkusen, un trabajazo y, si le dan tiempo, puede repetirlo en el Real Madrid. Su impacto en el Leverkusen fue tremendo”, reconocerá Pep, que tuvo “el placer” de entrenar a Alonso en el Bayern de Munich. “Todos los técnicos que tuvimos la oportunidad de tenerlo como jugador, nos dimos cuenta enseguida que sería un gran entrenador”.

Rey de reyes

Guardiola, en cuanto tenga oportunidad y la tendrá o, de lo contrario, se la fabricará, recordará que Alonso estuvo todo un año sin perder en Leverkusen y puede que utilice una de sus expresiones favoritas “¡guau!” para describir el nivel de la profesionalidad del actual técnico del Bernabéu.

Y, ni que decir tiene, que, a continuación, recordará que el Bernabéu es un escenario que impresiona, con una historia tremenda, donde es muy, muy, muy difícil ganar pues el Real Madrid es el rey de la Copa de Europa y posee buena parte de los mejores futbolistas del mundo.

Pep Guardiola, en el reciente Manchester City-Leeds United (3-2). / Agencias

Y, claro, cómo no, también dirá que ellos están en plena transformación, que tiene un buen equipo, que tratará de jugar su fútbol y buscarle las cosquillas al Real Madrid, pero que este Manchester City no tiene nada que ver con el mejor City. Y, por descontado, asegurará que tiene una confianza ciega en los suyos, pero que el rival es el rey de esta competición.

Todo eso, ya verán, y mucho más formará parte de un discurso inteligentísimo, preparado meticulosamente con su amigo Manel Estiarte, para presentarse en el Bernabéu con piel de cordero y mente de zorro. Porque, repito, si hay un partido que quiere ganar Pep es el de mañana. Y si hay un escenario donde le pone ganar, incluso jugando como el Real Madrid, es el Bernabéu.

Y si hay un público y una crítica a la que quiere silenciar por él, por el City, por su libro de estilo, por su trayectoria, por su palmarés, por el Barça y por el ‘caso Negreira’, es la de Madrid, la del Real Madrid.

"Todos los entrenadores que tuvimos a Xabi como jugador nos dimos cuenta que sería un gran técnico", puede ser otro de los elogios que el 'nen de Santpedor" diga sobre el ahora cuestionado 'míster' del Real Madrid.

Sabe que no lo tendrá fácil, pues su City es, a menudo, una moneda al aire, pero también sabe que sus futbolistas son perfectamente conscientes de lo mucho que se juega su entrenador y lo mucho que representa para su querido y admirado ‘míster’ ganar al Real Madrid en su palacio.

Y solo un apunte más: todos y cada uno de los elogios, alabanzas y reconocimientos que Pep lanzará hoy sobre Xabi Alonso los piensa con el corazón, no forman parte de estrategia alguna.

Luego, cuando el árbitro pite el inicio del partido Pep tratará de ganar a Alonso y, si lo consigue, lo que ocurra después formará parte del fútbol. Si Florentino Pérez acaba despidiendo a Xabi Alonso no será por culpa de Pep Guardiola, desde luego. Eso lo sabe Pep y lo sabe Xabi.