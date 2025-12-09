Sorteo de la Copa del Rey, en directo: equipos, cruces y reglas de los dieciseisavos de final

El Barça, único equipo catalán

El FC Barcelona es el único equipo catalán que sigue vivo en la Copa del Rey, sin haber disputado un solo partido, ya que el resto de participantes fueron eliminados en rondas anteriores. El RCDE Espanyol, quinto clasificado en la liga, cayó a manos del Atlético Baleares por 1-0 la semana pasada. El Girona FC se despidió del torneo del KO en la pasada ronda al igual que Sabadell, Sant Andreu, Reus y Nástic de Tarragona, que fue eliminado a las primeras de cambio por el mismo verdugo del Espanyol.