Sorteo de la Copa del Rey, en directo: equipos, cruces y reglas de los dieciseisavos de final

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club se incoporan a la competición

Giacomo Leoni Amat

Buenos días y bienvenidos al sorteo de los dieciseisavos de la Copa del Rey, correspondiente a la 122a edición de la histórica competición. Los partidos que salgan de los cruces a partir de las 13h se disputarán la semana que viene entre el 16 y el 18 de diciembre.

TEMAS

