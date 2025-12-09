En Directo
Fútbol
Sorteo de la Copa del Rey, en directo: equipos, cruces y reglas de los dieciseisavos de final
FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club se incoporan a la competición
Giacomo Leoni Amat
Buenos días y bienvenidos al sorteo de los dieciseisavos de la Copa del Rey, correspondiente a la 122a edición de la histórica competición. Los partidos que salgan de los cruces a partir de las 13h se disputarán la semana que viene entre el 16 y el 18 de diciembre.
Talavera de la Reina - Real Madrid
Por primera vez en la historia, el conjunto blanco visitará al equipo de Castilla-La Mancha.
Atlético Baleares - Atlético de Madrid
Jaume Tovar, el goleador que eliminó al Espanyol en la segunda ronda, ha sido quien ha extraído la bola de su equipo, el Atlético Baleares, que se enfrentará al Atlético de Madrid en un duelo inédito en la historia de la competición.
Tres jugadores como manos inocentes
Jerin Ramos del Ourense y Jaume Tovar del Atlético Baleares serán manos inocentes del sorteo como representante de los equipos de segunda federación a pesar de disputar la siguiente eliminatoria con sus equipos. Álvaro López, Defensa del Talavera, también lo hará junto a Toché, el director deportivo del Albacete Balompié.
Ourense - Athletic Club
La gran revelación de esta edición de la Copa del Rey ya conoce su próximo rival. El Ourense recibirá al Athletic Club de Bilbao, que ya visitó al conjunto gallego en 1959-60 y perdió por 1-3.
Bernd Schuster, primera mano inocente
Bernd Schuster es el primer invitado en salir al escenario. El exjugador alemán es el único que ha ganado la Copa del Rey con tres equipos distintos (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid). La ha levantado hasta seis veces en total, una menos que el récord que ostentan jugadores como Leo Messi, y hoy será una de las manos inocentes del sorteo.
Arranca el sorteo
Arranca el sorteo en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. Toda la ceremonia se puede seguir a través de este directo y también por Teledeporte, Movistar + y los canales oficiales de retransmisión de la Real Federeación Española de Fútbol. La final de la competición se disputará el 25 de abril en el estadio de la Cartuja de Sevila.
El Barça, único equipo catalán
El FC Barcelona es el único equipo catalán que sigue vivo en la Copa del Rey, sin haber disputado un solo partido, ya que el resto de participantes fueron eliminados en rondas anteriores. El RCDE Espanyol, quinto clasificado en la liga, cayó a manos del Atlético Baleares por 1-0 la semana pasada. El Girona FC se despidió del torneo del KO en la pasada ronda al igual que Sabadell, Sant Andreu, Reus y Nástic de Tarragona, que fue eliminado a las primeras de cambio por el mismo verdugo del Espanyol.
La excepción del Rayo Vallecano
Todos los partidos se disputaran entre el 16 y el 18 de diciembre salvo el del Rayo Vallecano, que tiene compromiso en la Conference League la semana que viene y pasará a jugar el 6 de enero, un día antes de la primera semifinal de la supercopa entre Barcelona y Athletic.
El sorteo empieza a las 13h
A menos de una hora para que arranque el sorteo, repasamos los 32 equipos que participan en los dieciseisavos. Los cuatro clubes que participarán en la supercopa se incoporan en esta fase y se enfrentarán a los de menos categoría fuera de casa. Otra regla que se mantiene respecto a las rondas anteriores es la ausencia del VAR, que no se utlizará hasta octavos de final. Todas las eliminatorias serán a partido único.
- Supercopa (4): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.
- 1ª División (13): Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta y Valencia.
- 2ª División (9) Huesca, Cultural Leonesa, Racing, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo, Burgos y Granada.
- 1ª RFEF (4): Guadalajara, Eldense, Talavera, Real Murcia.
- 2ª RFEF (1): Atlético Baleares.
- Copa Federación (1): Ourense CF.
Ourense matagigantes
De los cinco posibles rivales de Barça y Madrid, el Ourense es el que intimida más tras haber eliminado a dos clubes de primera: Oviedo (4-2) y Girona (2-1). El conjunto gallego dirigido por Dani Llácer ha sacado provecho del factor campo y gozará de otra oportunidad para hacerlo contra un rival de todavía más talla gracias a este sistema que otorga a los equipos de menos categoría la condición de local.
- Jordi Villacampa: 'Cuando jugaba me habría ido bien un psicólogo, pero entonces se veía de débil
- El expresidente del Club Laietà dice en el juzgado que los pagos del Barça por las molestias de las obras fueron legales
- Reunión de urgencia en el Real Madrid: Florentino deja a Xabi Alonso al borde de la destitución
- Tebas emprende acciones legales contra los futbolistas por sus protestas por el Villarreal-Barça de Miami
- El Celta ridiculiza al Real Madrid en el Bernabéu
- El Real Madrid declara la guerra al Barcelona: 'Vamos a ir hasta el final
- Elena Congost hace historia en su regreso a la competición en València: 'No corría desde los Juegos de París
- Xabi Alonso se disfrazó de Mourinho y Carvajal asaltó al árbitro: 'El nivel que dais y luego lloráis en rueda de prensa