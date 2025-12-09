El NSN Cycling Team de Andrés Iniesta presume de identidad barcelonesa

Israel en el Tour ya es cosa del pasado. La venta del equipo por parte del magnate canadiense israelí Sylvan Adams, conocido en el mundo entero por su amistad con Benjamin Netanyahu, a la compañía internacional de deportes y entretenimiento NSN (Never Say Never), cofundada por Andrés Iniesta, y Stoneweg es ya una realidad, y el equipo ha mostrado al mundo este martes su nueva imagen fuertemente vinculada a Barcelona.

Tal es la ruptura con la anterior propiedad que además del cambio de imagen, el equipo ha cambiado de fabricante de bicicletas para dejar atrás Factor (marca que colaboraba con Israel) y ahora correrán con bicicletas Scott. Además, un maillot naranja y azul cielo, un cartel con las torres venecianas de la Avenida Maria Cristina y un fuerte vínculo con la capital catalana al escogerla como sede de su dirección estructural -no deportiva- se han convertido en las señas identitarias del renovado NSN Cycling team.

Presentación oficial del equipo NSN Cycling Team con Andrés Iniesta y Jaume Collboni. / Zowy Voeten

"Toda nuestra generación ha estado muy ligada al ciclismo. Recuerda tardes con amigos o mi abuelo viendo etapas del Tour. Además los españoles hemos tenido grandísimos referentes y es el momento de dar un paso más allá y vivirlo desde dentro", ha afirmado el exfutbolista en la presentación del equipo que ha tenido lugar este martes en el Museu Martorell de Barcelona en presencia del Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el regidor d'Esports, David Escudé. La revelación de la nueva piel del equipo llega en un momento dorado para el ciclismo en la ciudad, ya que será Barcelona el escenario del Grand Depart de 2026.

ADN barcelonés

En cierta manera, el NSN Cycling Team parte con algunas particularidades prácticamente históricas para esa cita, ya que será el único equipo radicado en Catalunya que tomará la salida en el próximo Tour de Francia, que partirá en julio de Barcelona. "La ciudad será el epicentro mundial del ciclismo. Ser la sede del Grand Depart es un viejo sueño hecho realidad. Que NSN apueste por Barcelona como sede es una apuesta imbatible", ha dicho el alcalde de Barcelona durante la presentación.

El equipo, sin embargo, tendrá una estructura repartida entre Catalunya (donde estará la base logística a caballo entre Barcelona y Girona), Suiza (correrán con licencia y bandera del país europeo) y Andorra, donde continuarán residiendo la mayoría de los 26 corredores que integrarán la escuadra profesional. El NSN además, parte de la línea de salida con las mismas condiciones que había adquirido el Israel-Premier Tech y lo hará desde la élite del ciclismo con licencia de tres años en el World Tour. Su primera carrera será el Tour Down Under que se disputa del 20 al 25 de enero donde empezarán a poner a prueba todas las decisiones estratégicas tomadas en las últimas semanas.

Éxito de Barcelona

"Andrés ha llevado el nombre de Barcelona por el mundo siendo una leyenda del fútbol en el Barça y la selección española. Hará gala una vez más de su firme compromiso social con esta ciudad y volverá a apostar por BCN como un lugar donde proyectarse al mundo", ha apostillado Collboni. "Barcelona tendrá un equipo propio de élite mundial. Vuestros éxitos serán nuestros éxitos", ha zanjado.

La nueva imagen del equipo se ha desvelado también durante el evento y es una muestra más del carácter innovador y barcelonés de la marca. Los colores y las formas del maillot están inspirados en la ciudad del modernismo pero sin caer en el tópico del trencadís. Es verdaderamente distinto a los maillots exhibidos anteriormente y hace gala de unos colores poco inusuales para identificar a sus ciclistas.