Leo Messi, elegido por segunda vez MVP de la MLS

Leo Messi, del Inter Miami, fue elegido jugador más valioso ('MVP', en inglés) de la MLS por segundo año consecutivo tras culminar una temporada histórica, según anunció este martes la liga estadounidense.

Messi recibirá la distinción tras haberse proclamado por primera vez campeón de la MLS, aunque el título individual sólo tiene en cuenta sus números durante la temporada regular.

El argentino fue el máximo goleador de la liga (botín de oro) con 29 goles en 28 partidos disputados, además de repartir 19 asistencias en una temporada histórica para Inter Miami y en la que se despidieron Sergio Busquets y Jordi Alba.

Messi conquista el título de la MLS en la despedida de Busquets y Alba. / Getty Images

Messi fue elegido con el 70,43 % de los votos, seguido de lejos por el danés Anders Dreyer (11,15 %), del San Diego, y el francés Denis Bouanga (7,27 %), del Los Angeles FC.

Renovación hasta 2028

Es el primer futbolista en ser elegido MVP de la MLS temporadas seguidas y toma el testigo de jugadores como el español David Villa (2016, New York City) o el mexicano Carlos Vela (2019, Los Angeles FC).

El colombiano Carlos Valderrama fue, en 1996, el primer MVP de la Liga estadounidense.

Messi, de 38 años y que llegó a la MLS en 2023, renovó este año con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2028.