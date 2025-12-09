El incivismo de los seguidores del Eintracht: bengalas encendidas lanzadas hacia los aficionados del Barça

Ronald Araujo, hombre de fuertes convicciones religiosas, se perdió este martes un partido bastante mundanal de sus colegas de vestuario, aunque hubo redención. El central uruguayo, con el asentimiento del club, emprendió un viaje de carácter espiritual para reencontrarse consigo mismo y apaciguar la zozobra interior desde la debacle de Stamford Bridge. Suspira en lograrlo en la Tierra Santa, en los lugares sagrados del cristianismo de Jerusalén, durante varios días de desconexión. Cuidar la salud mental es lo primero y todo el mundo en el Barcelona se ha hecho cargo de la necesidad del jugador, sumido en una crisis de ansiedad de la que se está tratando.

Si se conectó al partido desde Israel, Araujo vio una actuación muy terrenal del Barça durante 45 minutos y un resurgimiento a tiempo en la segunda parte. Quizá en los lejanos espacios de culto el jugador encuentra respuestas a sus tormentos; en el Camp Nou, templo en construcción, el equipo azulgrana pasó por el calvario y la ascensión gracias a Koundé, un futbolista indescifrable como una escritura del fondo de los tiempos. En ocasiones parece un alma desorientada y poco después sus rastas ven la luz y con ellas resuelve una papeleta gorda.

Koundé remata a portería y marca uno de los dos goles del Barça ante el Eintracht. / Jordi Cotrina

Calvario aún más insufrible e incomprensible fue el que pasaron los socios barcelonistas a los que les tocó ubicarse debajo de los 2.000 seguidores del Eintracht de Fráncfort, de un comportamiento entre lo incívico y lo salvaje. Al menos de una parte de ellos. Debieron los socios maldecir su mala suerte en esa lotería de los asientos que organiza en cada partido el club. Nunca se sabe dónde toca. Y esta vez hubo sufrimiento para quienes cayeron en el lateral cercano al gol norte.

Vuelo de bengalas

Se encendieron bengalas con el gol alemán -se contabilizaron siete- que fueron acompañadas por el vuelo de varios vasos de un líquido que pudo ser agua o pudo ser cerveza. ¿Cómo se colaron esos artefactos prohibidos en medio de unas medidas de seguridad que supuestamente fueron muy estrictas? A saber. Debe ser que la seguridad cero no existe.

El gol del Eintracht sirvió para delatar la presencia de seguidores germanos fuera de los asientos que les correspondía. La seguridad actuó y evacuó a varios seguidores. Quizá era alguno de los que intentó hacerse socio del Barça por la mañana para poder comprar una entrada, treta vetada por el club.

Piña de los jugadores del Barça tras el segundo gol de Koundé. / Jordi Cotrina

Lo peor vino después, con el segundo gol de Koundé. Algunas de las bengalas volaron, aún encendidas, hacia la zona de los aficionados barcelonistas. Hasta en el césped se percataron de la situación. Eric Garcia alertó al árbitro de que aquello no era normal, señalando a la zona alemana de la grada. Desde los altavoces se reclamó civismo. En vano. Un lado de la jaula de plástico fue resquebrajada, obligando a desplazar a espacios más seguros a algunos aficionados del Barça.

No puede describirse de viacrucis el desenlace del partido, pero se le acercó. Le costó al conjunto de Hansi Flick rematar la victoria. Y desde la grada y el banquillo más de uno se santiguó cuando el árbitro pitó el final. La Champions está siendo esta temporada una experiencia angustiante. El cielo no se vislumbra.