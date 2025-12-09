Barça - Eintracht, hoy en directo: última hora del partido de Champions

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lamine Yamal celebrando un gol en el Camp Nou

Lamine Yamal celebrando un gol en el Camp Nou / JOSEP LAGO / AFP

Un duelo que llega cargado de expectación, historia reciente y también cierta tensión extradeportiva. El Barça recibe en el Camp Nou (21 horas) al Eintracht Frankfurt en el regreso de la competición europea al feudo azulgrana. 1140 días después.

El equipo de Hansi Flick afronta el encuentro en un momento de reconstrucción y búsqueda de estabilidad, intentando consolidar un estilo más reconocible y competitivo bajo la presión de los resultados. El Eintracht Frankfurt, por su parte, se presenta como un equipo siempre combativo, con un fútbol vertical y físico que en los últimos años le ha permitido brillar en Europa. Su afición, una de las más numerosas y pasionales del continente, suele tener un papel protagonista… y justamente ahí aparece uno de los puntos calientes del encuentro.

Porque sí, la problemática de las entradas vuelve a estar sobre la mesa. Después de episodios anteriores en los que la hinchada alemana ocupó más asientos de los previstos en estadios rivales, el control en los accesos y la distribución de tickets se ha convertido en un asunto central en la previa del partido. Las autoridades y los clubes han extremado las medidas para evitar una repetición de aquel “efecto invasión” que marcó encuentros pasados entre ambos equipos.

Con el foco dividido entre lo deportivo y lo organizativo, todo está listo para un choque que promete intensidad, ambiente encendido y mucha emoción.

