Barça - Eintracht, hoy en directo: última hora del partido de Champions

Un duelo que llega cargado de expectación, historia reciente y también cierta tensión extradeportiva. El Barça recibe en el Camp Nou (21 horas) al Eintracht Frankfurt en el regreso de la competición europea al feudo azulgrana. 1140 días después.

El equipo de Hansi Flick afronta el encuentro en un momento de reconstrucción y búsqueda de estabilidad, intentando consolidar un estilo más reconocible y competitivo bajo la presión de los resultados. El Eintracht Frankfurt, por su parte, se presenta como un equipo siempre combativo, con un fútbol vertical y físico que en los últimos años le ha permitido brillar en Europa. Su afición, una de las más numerosas y pasionales del continente, suele tener un papel protagonista… y justamente ahí aparece uno de los puntos calientes del encuentro.

Porque sí, la problemática de las entradas vuelve a estar sobre la mesa. Después de episodios anteriores en los que la hinchada alemana ocupó más asientos de los previstos en estadios rivales, el control en los accesos y la distribución de tickets se ha convertido en un asunto central en la previa del partido. Las autoridades y los clubes han extremado las medidas para evitar una repetición de aquel “efecto invasión” que marcó encuentros pasados entre ambos equipos.

Con el foco dividido entre lo deportivo y lo organizativo, todo está listo para un choque que promete intensidad, ambiente encendido y mucha emoción.

Albert Guasch Las claves de la alineación La Champions League regresa al Camp Nou después de dos años y el primer rival es el Eintracht, recordado por la invasión de aficionados que perpetraron en 2022 en el curso en que el Barça jugaba la Europa League. Y Hansi Flick alinea tres cambios respecto al último partido. Las 3 claves de la alineación del Barça-Eintracht de Champions: Raphinha y Lewandowski, titulares, por Albert Guasch

Ya calientan sobre el verde del Camp Nou los futbolistas para el partido de hoy. Se van llenando poco a poco las gradas del feudo azulgrana, que solo acogerá aficionados culers tras la medida implementada por la directiva para evitar lo vivido en el precedente más reciente ante el equipo alemán. Una afición que ha abucheado con fuerza a sus rivales cuando han saltado al terreno de juego para entrenar.

Alineación del equipo alemán El once del Eintracht es Zetterer, Theate, Koch, Knauff, Chaibi, Kristensen, Skhiri, Larsson, Doan, Brown, Götze.

Once azulgrana Hansi Flick elige a sus soldados para el encuentro. El once azulgrana para hoy es: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde: Eric, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha, Lewandowski.