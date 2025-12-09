Las 3 claves de la alineación del Barça-Eintracht de Champions: Raphinha y Lewandowski, titulares

La Champions League regresa al Camp Nou después de dos años y el primer rival es el Eintracht de Fráncfort, recordado por la invasión de aficionados que perpetraron en 2022 en el curso en que el Barça jugaba la Europa League. El equipo azulgrana necesita imperiosamente ganar para mantener con vida la esperanza de clasificarse entre los ocho primeros de la tabla, lo que permite eludir una ronda, y para la misión Hansi Flick no se ha sacado de la manga ninguna gran sorpresa. Alinea tres cambios respecto al último partido.

Joan Garcia y la defensa de siempre

El portero de Sallent, pese a que Ter Stegen ha recibido el alta hoy mismo después de cuatro meses de baja, se mantiene como portero titular, como anunció ayer Hansi Flick. "Joan es el número 1", dijo. Para proteger la portería le acompañarán ante el cuadro de Fráncfort Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Balde. Los mismos cuatro de los últimos encuentros, con Martín asentado como central izquierdo.

Fermín regresa a la mediapunta

El jugador andaluz retorna a la titularidad al lado de Pedri y con Eric Garcia de nuevo como mediocentro. Frenkie de Jong empezará desde el banquillo. Flick no ha arriesgado como ante el Betis colocando a un mediapunta tipo Lamine Yamal o Raphinha.

Lewandowski por Ferran

Los tres goles del delantero valenciano no le han servido para mantener la titularidad en el partido de Champions. Vuelven Raphinha y Lewandowski, que no jugaron ni un minuto ante el Betis, y Roony y Rashford se quedan en el banquillo.

El once está formado por: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, Pedri y Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.