Galardones
Aitana Bonmatí y Lamine Yamal, mejores futbolistas catalanes de la temporada 2024-2025
La jugadora del Barça se impuso a Claudia Pina y Alexia, mientras el astro de Flick superó a Joan Garcia y Cucurella.
Los barcelonistas Aitana Bonmatí y Lamine Yamal han sido elegidos mejores jugadores catalanes de la pasada temporada por los miembros del jurado de la 13ª edición de la Gala de las Estrellas del fútbol catalán, que auspicia la Federació Catalana de Fútbol (FCF).
Aitana Bonmatí, tres veces Balón de Oro, ha obtenido el 51,22 % de los votos y ha finalizado por delante de sus compañeras de equipo Claudia Pina (26,83) y Alexia Putellas (21,95).
En cuanto a Lamine Yamal ha conseguido el 65,85 % de los votos y ha superado en la clasificación al guardameta Joan García (21,95) y al carrilero del Chelsea Marc Cucurella (12,2).
Roberto Martínez, mejor entrenador
El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, ha sido elegido mejor entrenador catalán del pasado curso por delante de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, y de Pere Romeu, entrenador del Barcelona femenino, mientras que el premio masculino a la excelencia ha sido para Pau Cubarsí y el femenino lo ha conquistado la centrocampista azulgrana Clara Serrajordi.
El máximo goleador catalán ha sido Javi Puado, delantero del RCD Espanyol, con 12 goles; y Alexia Putellas ha sido la máxima artillera con 16. El galardón al mejor árbitro ha recaído en Víctor García.
Míchel y el Espanyol
En cuanto a los premiados en fútbol sala, el mejor jugador ha sido Adolfo Fernández, del Barça, mientras que Paula Guix (AE Les Corts UBAE) ha sido elegida mejor jugadora de fútbol sala. Xavi Closas, técnico del Industrias Santa Coloma, ha sido elegido mejor entrenador.
El jurado, a instancias del presidente de la FCF, Joan Soteras, ha distinguido al entrenador del Girona, el madrileño Míchel Sánchez, por su implicación en la lengua catalana y su esfuerzo desde que está en Catalunya por hablar en catalán, así como al RCD Espanyol por su 125º aniversario.
