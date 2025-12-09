Aïcha Camara, la vallesana que quiere conquistar el lateral del Barça

El Barça está viviendo un momento de inflexión. Las azulgranas, que vienen de dominar en Europa, están bajo mínimos. Con la plantilla ya corta de inicio, ahora las lesiones de jugadoras claves y la política de austeridad de la entidad han enfatizado la necesidad del club de mirar hacia la cantera. Dos nombres han emergido de La Masia al primer equipo en pocos meses: Clara Serrajordi y Aïcha Camara. Ambas han tenido que asumir responsabilidades este año. Y, si hace unos meses era Serrajordi quien debía coger las riendas, ahora es el momento de Aïcha.

Nació y creció en Sabadell, en el barrio de Can Puiggener. Después de algunos años en el fútbol base del Sabadell, el Barça se fijó en ella y la reclutó para sus categorías inferiores. Con 15 años, la futbolista de ascendencia guineana ya estaba en disciplina del filial, donde se fue construyendo como futbolista. Empezó como lateral derecho y a veces de central, pese a no ser su posición natural. Es una futbolista con instinto, en evolución clara en lo que respecta a la técnica, pero que responde a un perfil muy buscado en Can Barça: rápida, agresiva, incómoda para los rivales. Ha ganado mucha masa muscular, es potente y la buena pretemporada con el Barça este pasado verano la convirtió en futbolista del primer equipo azulgrana.

Pese a que su destino parecía otro, terminó ocupando una de las 25 fichas del primer equipo. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el plan con Aïcha era salir cedida para ir mejorando su rendimiento después de renovar su contrato. El Barça se aseguraba su futuro, mientras que el presente lo vivia en algún equipo de Liga F para tener minutos y coger experiencia. Pero los planes cambiaron con la política de austeridad de la entidad. La salida del Barça de jugadoras prometedoras del filial como Lucía Corrales así como de futbolistas del primer equipo, ha dejado posiciones sin desdoblar.

Lateral en construcción

Con la lesión de Ona Batlle hace unos días con la selección española, Aïcha será quien ocupará la posición de lateral ante el Benfica. Sin duda, un examen de los complicados para la joven de La Masia. "Aïcha está en un muy buen momento, no me sorprende. Tiene una capacidad de escuchar increíble: le pides algo, te pregunta por qué, lo entiende y lo ejecuta muy bien. No vive instalada arriba, pero llega con sentido, y cuando llega toma buenas decisiones. Eso es muy importante en el fútbol", añadió después del partido de este fin de semana.

Con 18 años, Aïcha es una chica introvertida, observadora y prefiere estar observando. Ante el Benfica los focos europeos la apuntarán este miércoles, muchos la descubrirán y ella es consciente de que debe tomar el momento con cabeza.