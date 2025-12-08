¿Cuánto tiempo (más) va a soportar Florentino a Xabi Alonso?

¿Sabe algo Claudio Giráldez, el joven entrenador del Celta de Vigo que, anoche, le dio un repaso al Real Madrid, en el majestuoso Santiago Bernabéu y provocó que 74.511 merengues pitasen a su equipo, a su entrenador y, sí, también al árbitro, tras su escandalosa derrota (0-2)?

¿Sabe algo Giráldez que no sepamos los demás? ¿Por qué el ‘mister’ del Celta salió, de inmediato, en defensa de Xabi Alonso, pidiendo paciencia con el nuevo técnico blanco y asegurando, repito, tras darle un baño futbolístico, que el tolosarra es el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid en estos momentos?

¿Sabe algo el propio Xabi Alonso, que se niega a hablar sobre su situación personal y lanza balones fuera cuando le preguntan si el miércoles, contra (al parecer) un recuperado Manchester City de Pep Guardiola, se juega el cargo? ¿Sospecha el hijo del gran Perico Alonso que a Florentino Pérez, que representa el poder frente a la libertad de Joan Laporta, se le puede acabar la paciencia y por eso dice que, el miércoles, solo “nos jugamos tres puntos”?

El Real Madrid de Xabi Alonso ganó 13 de los 14 primeros partidos de Liga y, ahora, ha ganado solo 2 de los 7 últimos. El Barça, en cinco encuentros, le ha recortado 9 puntos y ha relegado a los blancos a la segunda posición.

Lo más grande que ocurrió anoche en el Santiago Bernabéu es que, pese al ruido que generó el arbitraje de Alejandro Quintero, el colegiado que muestra más rojas en LaLiga, ni un solo madridista, merengue e, incluso, florentinista, es decir, ni siquiera el propio ‘ser superior’ es capaz de señalar al árbitro como el gran culpable del desastre blanco. Por eso y solo por eso es por lo que en Madrid piensan, sí, que ‘Flo’ puede cargarse a Alonso si no gana al City.

Y si lo hace, ni siquiera será por ese resultado. Muchos culés recordarán el día que Josep Lluís Núñez, enfrentado abiertamente a Johan Cruyff, pronunció una frase que sonaba a pistola humeante: “Me estoy cargando de razones para tomar la decisión”. Pues bien, hace ya muchos días que el quinteto que toma las decisiones en el Real Madrid (el propio ‘Flo’, José Ángel Sánchez ‘JAS’, Anas Lagharari, Juni Calafat y Santiago Solari) se han cargado de razones para pensar que se han equivocado de entrenador. Sabido es que Florentino quería a Jürgen Klopp.

Remontada culé

Y es que hace muchos días que el Real Madrid va a la deriva, después de un arranque liguero espectacular. Los blancos han ganado solo uno de sus últimos cinco partidos de Liga. El dato es escandaloso ya que, en ese mismo periodo de tiempo, el Barça le ha sacado 9 puntos de ventaja.

Un Barça, por cierto, al que le sienta de maravilla el disfraz de Real Madrid, es decir, ese equipo capaz de darle la vuelta (se llama remontar) a los marcadores adversos, cosa que los blancos han dejado de hacer, no ya con Alonso, sino también en el último año con Carlo Ancelotti.

Alvaro Carreras ve la tarjeta roja y Xabi protesta al colegiado en el partido entre el Real Madrid y el Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sepan que el Barça es, en estos momentos, el único equipo, en la historia de LaLiga, que ha sido capaz de remontar en seis ocasiones, en una misma vuelta, un resultado adverso y, por descontado, es la primera vez que el Barça remonta tres partidos consecutivos, los tres últimos: Levante (2-3), Oviedo (1-3), Real Sociedad (2-1), Alavés (3-1), Atlético de Madrid (3-1) y Betis (3-5).

El gran error

Es evidente que ni Florentino Pérez ni el equipo médico habitual reconocerán sus errores, no solo, no, apoyar descaradamente a Vinicius Júnior en su desplante frente Alonso, sino, sobre todo, la negativa a gastarse el dinero en un centrocampista creador, pensando que Bellingham y/o Güler podían ser Kroos y/o Modric; Zubimendi, Odegaard o Merino, del Arsenal; Reijnders, del City, Vitinha, del PSG; Palmer, del Chelsea o, sin ir más lejos ¡menudo sueño!, Pedri, del Barça. El quinteto de los despachos blancos jamás reconocerá semejante error. Decisivo.

Lo que sí reconocen es que Alonso no se ha ganado al vestuario, que sigue mandando en el Real Madrid, con el visto bueno de ‘Flo’, que parece haber olvidado las declaraciones que hizo la última vez que abandonó la presidencia: “He maleducado a los jugadores y se han confundido. He actuado como los padres que quieren dar lo mejor a sus hijos y eso los ha confundido. Soy el único culpable”.

El Barça es el único equipo, en la historia de LaLiga, que ha sido capaz de remontar en seis ocasiones (Levante, Oviedo, Real Sociedad, Alavés, Atlético y Betis), en la primera vuelta del campeonato, un resultado adverso, cualidad que hasta ahora distinguía al Real Madrid.

Todo apunta a que Florentino piensa que el único culpable es Alonso, que es el eslabón más débil de la cadena. El tolosarra ha renunciado a demasiadas cosas, menos sesiones de video, más días de fiesta tras ganar en San Mamés, pactar las alineaciones con Mbappé y Vini y, sobre todo, tiene enfrente, aunque los futbolistas digan lo contrario, a Bellingham y Valverde, dos pesos demasiado pesados como para no influir en las decisiones de ‘Flo’.

Y todo eso hace que el Real Madrid juegue sin patrón. Bueno, que no juegue a nada. Que juegue a trompicones, provocando los primeros pitos de la temporada en el Bernabéu. Y ya se sabe que Florentino, que se pasa la vida sondeando a los socios a los que necesita ganarse con vistas al cambio de modelo de club, ha detectado dedos pulgares hacia abajo en su majestuoso estadio. Y ese sí puede ser un síntoma peligroso para Alonso.

El mensaje del tolosarra, que ha ido cambiando a medida que sus futbolistas se han ido poniendo en contra de sus métodos, no ha calado en los jugadores, que, por otro lado, parecen olvidar que vienen de una de las peores temporadas de la historia del Real Madrid, pero, eso sí, en la que se acostumbraron a vivir de maravilla con ‘Carletto’ . Al parecer, la vida, disciplina, estrategia, trabajo, fuerza y despliegue que les exige Alonso les parece demasiado sacrificio.