Nuevo éxito del Espanyol: 31.711 abonados para la temporada 2025-26

La buena salud del Espanyol se sigue demostrando en todos los ámbitos. En el terreno deportivo, el club cierra el top-5 de la Liga, solo superado por Barça, Real Madrid, Villarreal y Atlético. En la cúpula, el cambio de propiedad ha sentado de maravilla, con Alan Pace al frente de las operaciones, y en el apartado social, la entidad rebosa energía y optimismo.

El club blanquiazul ha cerrado oficialmente este lunes el periodo de nuevas altas de abonados para la temporada 2025–26, un proceso que ha superado todas las previsiones y que reafirma el "extraordinario compromiso" de la afición, como proclama la entidad en su nota que recoge la cifra total de 31.711 abonados para este curso. "La respuesta perica vuelve a demostrar un fuerte sentimiento de pertenencia y un apoyo masivo al equipo en esta nueva etapa", agrega.

Alta ocupación

En detalle, la Grada Regular alcanza los 30.663 abonados, una cifra muy destacada teniendo en cuenta su aforo disponible de 35.197 plazas. Asimismo, las Zonas VIP, con un aforo de 2.182 localidades, presentan una alta ocupación que confirma su consolidación al mismo tiempo que la afición sigue apostando por disfrutar de una experiencia premium en el estadio.

El club perico recuerda que existen áreas del RCDE Stadium, como las zonas no comercializables (593 asientos) y la zona destinada a la afición visitante (752), que reducen el número total de localidades disponibles para abonos, haciendo aún más significativo el altísimo grado de ocupación registrado esta temporada.

Récord de socios

Dado el éxito del proceso y la elevada demanda, el RCD Espanyol invita a todos aquellos seguidores que deseen abonarse la próxima temporada a hacerse socios del club antes del cierre de la presente temporada. La condición de socio garantiza prioridad preferente en la adquisición de un asiento cuando se abra el próximo periodo de abonos.

Hace apenas un mes, el club ya rebasó los 37.000 socios por primera vez en su historia. Jamás había habido una respuesta tan alta ni en Sarrià, ni en Montjuïc ni en Cornellà. El pasado curso, por ejemplo, la campaña se cerró con 33.955 socios y 28.360 abonados, una diferencia que se acrecienta si se compara con otras temporadas recientes. En la campaña 2023-24 hubo 30.200 socios, mientras que la anterior, la 2022-23, se cerró con 10.000 socios menos que los registrados actualmente (27.311).