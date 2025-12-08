Manolo se instala en el top-5 de la Liga: "Hay que disfrutar del Espanyol de una puta vez"

Insistió Alan Pace en su mediática puesta de largo como presidente del Espanyol que su gran objetivo deportivo era afianzar al club en el top-6 de la Liga. No será fácil consolidar al equipo en esa zona alta del campeonato con regularidad, pero los pericos se ubican ahora entre los cinco mejores. Solo tienen por encima al Barça, Madrid, Villarreal y Atlético. Con 27 puntos en 15 jornadas, el cuadro catalán lo está bordando en un curso excelente con especial mención para el rendimiento en Cornellà, donde los blanquiazules han ganado 6 de su 9 duelos.

La semana de la eliminación de la Copa, consumada con un fiasco ante el Atlético Baleares de Segunda RFEF, concluyó de la mejor forma posible. El Espanyol sumó la tercera victoria consecutiva en la Liga y desbancó al Betis de la quinta plaza. Supo sufrir el cuadro perico en un choque volcánico contra el Rayo resuelto con el gol de penalti de Roberto que permitió firmar el mejor balance en 15 años. Hay que remontarse a la campaña 2010-11, con Mauricio Pochettino en el banquillo, para encontrar un registro mejor a estas alturas. Entonces, el Espanyol llevaba un puntito más (28), iba cuarto y acabó octavo.

Los jugadores del Espanyol celebran el triunfo ante el Rayo con su afición. / Toni Albir / EFE

Igual que Valverde

Los 27 puntos actuales del conjunto de Manolo González lo emparejan con Ernesto Valverde, que sumaba idéntica puntuación en la campaña 2007-08 tras la jornada 15. También iba quinto entonces, con 23 goles a favor y 18 en contra; ahora tiene 19 y 16. Aquel Espanyol, que venía de ser subcampeón de la UEFA, se derritió en la segunda vuelta y acabó el 12º del campeonato antes del adiós del técnico extremeño.

Para encontrar las mejores cifras del club perico a estas alturas toca retroceder a finales de siglo pasado, con José Antonio Camacho al frente. El exseleccionador sumó 28 puntos en la campaña 1997-98, cuando el equipo terminó 10º, y logró también el mejor registro histórico del equipo en la temporada 1995-96 con 31 puntos. Curiosamente, en ese curso el Espanyol perdió en la jornada 15 contra el Rayo (1-0). Aún así, el bloque perico ocupaba la tercera plaza y acabó cuarto en una magnífica actuación, solo por detrás del Atlético, Valencia y Barça. El Madrid finalizó sexto, a cuatro puntos de aquel grupo con astros como Pochettino, Arteaga, Francisco, Lardín o Benítez.

Camacho, junto a Pochettino, en un entrenamiento del Espanyol la temporada 1997-98. / Jordi Cotrina

La segunda mejor puntuación corresponde a Miguel Ángel Lotina, que llevaba 29 puntos a estas alturas de la temporada 2004-05, que le permitieron ocupar la tercera plaza tras 15 partidos. El equipo acabó quinto y se metió en la UEFA, a un solo punto de la Champions.

El doble de puntos

La vida ha cambiado por completo en el bando perico en apenas un año. El curso pasado ocupaba la 17º posición con solo 14 puntos tras la disputa de la jornada 15, una situación muy similar a la que vivió en su campaña anterior en Primera, la 2022-23, cuando llevaba 13 puntos.

Ahora cuenta con el doble, juega sin miedos y mira de tú a tú a todos sus rivales, especialmente en su estadio, una realidad que reivindicó este domingo Manolo, harto de las malas vibraciones que siempre acaban volviendo al entorno blanquiazul. "Hay que gozar y no a la primera de cambio coger el látigo y darse en la espalda. Lo digo yo porque hablo yo, pero hay que disfrutar de una puta vez del Espanyol. Llevamos años pasándolas putas", soltó el técnico gallego tras doblegar al Rayo.

Iñigo y Manolo charlan tras finalizar el encuentro entre el Espanyol y el Rayo. / AFP7 vía Europa Press

"Nadie se imaginaba todo esto. Tiene un mérito enorme y nadie nos lo da. Se viene de un ascenso complicado, de una salvación sufrida y se ha confeccionado una plantilla sin casi fichajes y gastando poco dinero. El trabajo está siendo impresionante y hay que valorarlo. Cualquier otro club en nuestra situación estaría de fiesta con las serpentinas y un gorro en la cabeza. Hay una contaminación que no es buena", agregó el preparador perico, el principal artífice de un Espanyol admirable que quiere olvidar las penurias y asentarse en la zona noble. Los pericos acabarán el año con visitas al Getafe y al Athletic y abrirán 2026 con un apasionante derbi contra el Barça en Cornellà.