Ter Stegen vuelve y Flick le deja clara la situación: "Joan Garcia es el número uno"

Marc André ter Stegen se ha entrenado este lunes en la Ciutat Esportiva junto a Joan Garcia y Szczesny. Según ha confirmado Hansi Flick este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro de Champions frente al Eintracht que disputará el Barça este martes en el Camp Nou, el portero del FC Barcelona podría recibir el alta médica este mismo martes y entrar en la convocatoria. Sin embargo, el técnico alemán ha dejado clara su situación ante los medios: "Joan Garcia es el número uno".

Flick ha sido contundente con respecto a la reincorporación del portero, que lleva de baja desde que fue intervenido el pasado 29 de julio de una hernia lumbar y cuya ausencia ha creado desde hace meses una tensión interna en el club. De hecho, Ter Stegen había pronosticado, en sus propias redes sociales, que sólo estaría tres meses fuera. Lo que en su día llevó a que el presidente Joan Laporta amagara con retirarle la capitanía ante la posibilidad de que LaLiga no considerara la baja de Ter Stegen "de larga duración", lo que hubiera impedido inscribir a Joan Garcia con parte del salario del portero germano.

Ya al final de la rueda de prensa, cuando un periodista preguntó a Flick si era consciente de que Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, había declarado que Ter Stegen será su portero para el Mundial siempre y cuando se mantenga activo en su equipo, el técnico azulgrana poco quiso saber. "Julian no me ha contactado", dijo Flick, que sí que apuntó que con Ter Stegen mantiene una relación fluida en cuanto a su papel en el equipo.

Ter Stegen, en cualquier caso, tendrá que tomar una decisión respecto a su futuro en el próximo mercado invernal.

Tras el tropiezo frente al Chelsea (3-0) de la pasada semana, el FC Barcelona buscará recuperar la buena racha en Europa este martes frente al equipo de Frankfurt en el primer partido de Champions en el Camp Nou desde 2022. La victoria en LaLiga, el pasado sábado, frente al Betis (3-5) ha devuelto a los hombres de Flick la confianza de cara a una nueva jornada en Europa. "Si jugamos a nuestro mejor nivel nos llevaremos los tres puntos", ha aseverado el alemán.

Cubarsí, al 100%

"En estos últimos tres meses hemos tenido muchas lesiones y bajas y seguimos teniendo que gestionar la carga y los minutos de los jugadores", ha reconocido Flick haciendo alusión a lo exhaustos que terminaron el encuentro frente al Betis jugadores puntales para el cuadro azulgrana como Pedri.

Por otro lado, el técnico ha querido destacar la calidad de quienes están asumiendo papeles protagonistas con dicha rotación forzosa de jugadores por las lesiones y ha elogiado el desempeño de Pau Cubarsí. "No es fácil estar siempre al mejor nivel y lo necesitamos. Cubarsí tiene solo 18 años y en el partido frente al Betis logró una efectividad del 100%. No falló un solo pase. Jugar a ese nivel es clave para el equipo", ha dicho el técnico, satisfecho.