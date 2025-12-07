El Tottenham investiga a Bissouma por inhalar 'gas de la risa'

El Tottenham está investigando a su futbolista Yves Bissouma, marfileño de 29 años, después de que el diario The Sun publicara una serie de fotografías en que, presuntamente, el centrocampista está inhalando óxido nitroso, más conocido como 'gas de la risa'.

No es la primera vez que Bissouma se encuentra una situación similar. De hecho, el Tottenham ya tuvo a bien sancionarle con un partido por inhalar 'gas de la risa' en 2023. Según informa la BBC, los Spurs están investigando la actitud de su futbolista, por el que pagaron al Brighton 34 millones de euros en 2022.

Recuerdan los medios británicos que el óxido nitroso, además de estar prohibido en el Reino Unido en 2023, puede desembocar en penas de hasta dos años de cárcel.

En cualquier caso, Bissouma no cuenta esta temporada para el Tottenham después de haber disputado 44 encuentros el curso pasado y marcar dos goles. Thomas Frank, técnico del Tottenham, ha tenido apartado al futbolista a la espera de que concluya su contrato el próximo verano.

Auge en Europa

En España, el Plan Nacional sobre Drogas alerta del auge del consumo recreativo del 'gas de la risa', una sustancia barata, de fácil acceso y con una peligrosa percepción social de seguridad, especialmente entre la población joven.

Un dosier publicado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad en mayo de 2023, describe el óxido nitroso (N₂O) como un gas incoloro, ligeramente dulzón y con propiedades anestésicas y analgésicas, utilizado desde hace más de dos siglos en medicina —sobre todo en odontología— y en la industria alimentaria como propulsor en dispensadores de nata montada.

Sanidad, en cualquier caso, advierte de que el gas se ha consolidado como una “droga de moda” en Europa y se incluye ya entre las llamadas 'club drugs', presentes en fiestas, raves y locales de ocio nocturno.

A través de globos

El consumo recreativo se realiza principalmente por inhalación a través de globos que actúan como depósito del gas. Los efectos aparecen en menos de un minuto y pueden durar entre 15 y 45 minutos: euforia, sensación de bienestar y risa descontrolada. Sin embargo, este uso no médico entraña riesgos importantes para la salud, entre ellos asfixia por falta de oxígeno, alucinaciones, desorientación, caídas, convulsiones, arritmias, parada respiratoria o cardiaca y, en casos extremos, la muerte.

El Plan Nacional sobre Drogas pone el foco en los daños neurológicos derivados de un consumo intenso o continuado, que puede provocar un déficit de vitamina B12 y desencadenar problemas cognitivos, lesiones en la médula espinal e incluso la necesidad de silla de ruedas. Más allá del impacto sanitario, el informe recuerda que el óxido nitroso es también un potente gas de efecto invernadero, con un poder de calentamiento global 300 veces superior al del CO2, y lo sitúa como el tercer gas que más contribuye al cambio climático generado por actividades humanas.