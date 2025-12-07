El sueño imposible de Sergio Ramos: regresa a Europa para retirarse jugando el Mundial

La aventura mexicana de Sergio Ramos ha llegado a su fin. El central de Camas confirmó su marcha a la directiva de los Rayados de Monterrey tras la eliminación en la semifinal del Apertura 2025 en la liga mexicana. Ramos finaliza contrato con el club mexicano y aunque sus dirigentes habían mostrado interés por renovarle, el sevillano ha decidido cerrar su trayectoria en el fútbol azteca para retornar a Europa.

Quiere jugar el Mundial

"Lo dejé bastante claro la semana pasada, obviamente sí ha sido mi último partido", confirmó en la cadena de televisión TUDN tras caer ante Toluca. Ramos no ha conseguido ningún título durante su estancia en México, en la que ha participado en el Clausura 2025, la Copa de Campeones Concacaf 2025, el Mundial de Clubes, la Leagues Cup y el Apertura 2025. Su resultado más exitoso ha sido esta semifinal del Apertura en la que el Toluca les arrebató el pase a la final.

Sin embargo, Ramos no piensa en colgar las botas a sus 39 años. El internacional español no ha tirado la toalla sobre su regreso a la selección y confía en apurar sus opciones de convencer a Luis de la Fuente para hacerse un hueco en el grupo que estará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano. Las lesiones y los cambios que se han registrado en el grupo de centrales de la selección le invitan a mantener esa esperanza. Este fin de semana se ha lesionado muscularmente Aymeric Laporte con el Athletic, un central que salió de las convocatorias de De la Fuente cuando se marchó a Arabia Saudí y que ha regresado ahora a las mismas. Eso invita a pensar a Ramos que aún no tiene cerrada la puerta de la selección definitivamente.

Para lograr llamar la atención del seleccionador tiene previsto regresar a Europa e integrarse en algún club en el mercado de enero. En Italia se ha publicado que el Milan y la Juventus están interesados en hacerse con sus servicios. El club milanista siempre le ha tenido en la lista de futuribles, pero nunca ha terminado de dar el paso y cerrar su fichaje.

De la Fuente y el Madrid mantiene la puerta cerrada

Ramos ha disputado 34 partidos con los Rayados de Nueva León anotando ocho goles en más de 3.000 minutos que ha disputado. En marzo cumplirá 40 años, pero se mantiene físicamente a un nivel alto y no ha sufrido lesiones de gravedad en su carrera. Después de la aventura en el París Saint-Germain y en Monterrey, su hermano y agente René Ramos peina ahora el mercado internacional en busca de una última oportunidad en la que pueda lucir para llamar por última vez a las puertas de la selección.

Se ha rumoreado que Ramos no descarta la posibilidad de regresar al Real Madrid, pero en el club blanco ya se ha dado por finiquitada su etapa como jugador blanco. Algo parecido, en realidad, a lo que pasa en la selección, donde Luis de la Fuente dejó claro el día de su presentación como seleccionador que con su llegada se producía un cambio generacional y que Ramos salía del grupo con la anterior hornada. Aquella rueda de prensa de estreno del seleccionador registró hasta ocho preguntas sobre Ramos y su exclusión de la selección. Hoy en día De la Fuente no tiene previsto recular y ya tiene hecho un grupo cerrado en el que no contempla recuperar al de Camas. Su cupo de centrales para el Mundial está cubierto por Laporte, Le Normand, Cubarsí, Vivian y Huijsen.